Concentración de apoyo a Gaza en Ibiza: Miles de muertes y todo el mundo mirando

«Si estás cansada de oír hablar de Palestina, imagina lo cansados que están los palestinos de vivir en ella», se puede leer en el cartel que sujeta una niña en la mañana de este domingo, en el paseo de Vara de Rey. La protesta es reiterada porque el motivo de la misma sigue. Por sexta vez desde el inicio de la invasión de la Franja de Gaza por parte de tropas de Israel, la Plataforma de solidaridad con el Pueblo Palestino de Ibiza convocó una concentración para protestar «contra la ocupación israelí y su plan de aniquilación completa de la población de Gaza».

Unas 200 personas participan en el acto, entre las que se cuentan muchas familias y se ondean decenas de banderas palestinas. También se puede ver alguna rama de olivo, símbolo de la paz además de elemento de celebración del Domingo de Ramos.

El presidente de la plataforma convocante, Shakir Bouassel, es el encargado de abrir el acto con un discurso en el que denuncia «el silencio cómplice de la comunidad internacional» frente a la situación que se vive en la Franja de Gaza. «Hemos fracasado todos: como personas, como entidades y como estados; a la hora de garantizar el respeto a los derechos humanos», proclama. «¿Acaso no hay leyes, no hay instituciones, no hay resoluciones que justifiquen poner fin a esta masacre?», se pregunta a renglón seguido.

El presidente de la plataforma, Shakir Bouassel / Toni Escobar

Resalta la importancia de estas protestas para llamar la atención de los gobernantes y reclamar el fin de la «hipocresía» de los estados que «lanzan ayuda humanitaria desde el aire mientras mantiene la colaboración económica y la venta de armas a Israel». Exiga la ruptura de relaciones con «un estado que viola día tras día los derechos humanos».

Millones de ojos

Sigue a las palabras de Bouassel una acción poético-artística de protesta por las miles de muertes de civiles en Gaza. En el centro de la concentración se situan decenas de ojos gigantes. Unos ojos dibujados sobre cartón que observan, inexpresivos. «Más de 30.000 personas asesinadas en menos de cinco meses y todo el mundo mirando», reza el texto que lee una mujer.

Frente a esas miradas impasibles, los ojos del sufrimiento: «millones de ojos en caras de pena, de odio, de rabia. Millones de ojos que deslizan millones de lágrimas. Millones de ojos que miran brazos y piernas que ya no están en cuerpos grandes o pequeños».

A continuación se lee el manifiesto, que sirve en esta ocasión también para reivindicar la normalización de la situación de Gaza, razón de ser de la asociación convocante. «Más de 75 años de constantes violaciones de derechos humanos, discriminación y apartheid, de expropiación de tierras y asentamientos, de resistencia de un pueblo frente a la indiferencia de la comunidad internacional», reza uno de los párrafos del manifiesto.

Gaza: y todo el mundo mirando / Isaac Vaquer

En el texto no sólo critican que se mantengan las relaciones internacionales de Estados Unidos o Reino Unido con el estado de Israel, sino también «la complicidad de los países árabes» en la situación actual, «arrebatando a los palestinos su dignidad humana».

Desde la plataforma expresan su «apoyo incondicional a la resistencia del pueblo palestino» y exigen «un alto el fuego inmediato y permanente» y la actuación de los organismos internacionales y estados para exigir el cumplimiento de los derechos humanos en Gaza.

