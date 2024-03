Hortensia Blanco Sánchez: «Una de mis prioridades a medio plazo es ampliar la zona excavada de la necrópolis»

El pasado mes de febrero Hortensia Blanco Sánchez dejó su puesto en Mallorca como coordinadora de Archivos, Bibliotecas y Museos en la dirección general de Cultura del Govern para trasladarse a Eivissa y tomar el relevo del recién jubilado Benjamí Costa al frente del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formenera (MAEF). Las Pitiüses las conoce bien, porque tiene raíces ibicencas, y las dos sedes del MAEF, la de Dalt Vila y la de Puig des Molins, las descubrió, cuenta, de pequeña durante sus vacaciones en la isla con la familia. «He llegado aquí en comisión de servicio, en principio por un año prorrogable», apunta la nueva directora, que afronta el reto «con muchas ganas e ilusión».

La nueva directora del MAEF, Hortensia Blanco, con gran parte del equipo de trabajadores del museo. | TONI ESCOBAR / Maite Alvite

¿Qué fue lo que le motivó a aceptar la plaza de directora?

Para una persona como yo, que viene del mundo de la Historia del Arte y que ha trabajado en el campo del Patrimonio y de la Museología, convertirse en directora de un museo es un reto y un sueño.

Su antecesor, Benjamí Costa, antes de ser director, había sido arqueólogo y conservador del MAEF durante muchos años. De alguna manera se podría decía que usted parte con algo de desventaja al no tener ese vínculo tan estrecho con el museo...

Sí, mis antecesores me han dejado el listón muy alto, no solo Benjamí Costa sino también Jordi Fernández. Para mí son referentes muy grandes. Es verdad que es un aspecto que te planteas, porque yo tengo un perfil diferente, pero también es verdad que dentro del mundo del Patrimonio hoy en día los campos son muy interdisciplinares, así que está bien contar con puntos de vista diferentes. Además, tengo el apoyo de un equipo de arqueólogos y el soporte de los antiguos directores, que están ahí para cualquier duda, y eso me da mucha fuerza y seguridad.

¿Qué es lo primero que hizo nada más entrar en el MAEF?

Tomar contacto con mis trabajadores y conocer sus impresiones. La verdad es que el recibimiento ha sido muy cordial y cálido y eso me anima muchísimo. Hemos empezado ya a hacer reuniones de equipo para marcar una hoja de ruta.

¿Cuáles son las prioridades ahora mismo dentro de esta hoja de ruta?

Queremos actuar sobre la necrópolis de Puig des Molins. Lo primero que queremos hacer es adecuar las zonas de paso y hacer trabajos de mantenimiento en el vallado y, más tarde, si tenemos financiación, ampliar la zona excavada para poder enseñar más de la necrópolis. Incluso nos planteamos la posibilidad de organizar visitas para mostrar al público los procesos de excavación.

¿Tienen fecha para esta nueva campaña de excavaciones en la necrópolis?

La hemos puesto en calendario para el 2025/2026.

Ha comentado que este proyecto depende de que tenga financiación…

Ya tenemos presupuesto para llevar a cabo las actuaciones de mantenimiento en la necrópolis. La campaña de excavaciones estamos intentando financiarla a través de fondos de turismo sostenible, incluyéndola dentro del proyecto ‘La Ruta de los Fenicios’, del Icomos.

En general, ¿diría que el presupuesto anual del que dispone el MAEF es suficiente?

Aunque lo gestiona el Govern, el MAEF es de titularidad estatal y el presupuesto que tenemos, por tanto, procede del Gobierno central. Puedo decir que sí que hay buena voluntad y predisposición y que se van atendiendo nuestras peticiones. Hay que tener en cuenta que son intervenciones que son costosas, no solo en lo que respecta al presupuesto, sino también por el hecho de que en la gestión entran dos administraciones, la central y la autonómica, y a eso hay que sumar los permisos que se deben pedir a otras administraciones, como el Consell y los ayuntamientos.

El Arqueológico de Dalt Vila lleva cerrado desde 2010 pendiente de un proyecto de rehabilitación que ya estaba redactado pero que, al parecer, habrá que modificar. ¿Se ha puesto en contacto con el Ministerio de Cultura y Deporte para saber en qué punto está el tema?

Este asunto nos va llevar mucho tiempo y esfuerzo. Ha habido un cambio de planes y el proyecto de rehabilitación previsto inicialmente (que contemplaba la excavación en la zona de relleno del baluarte de Santa Tecla para ampliar la superficie expositiva) al final no ha ido bien y ahora se tiene que replantear. Se va a hacer algo más sencillo y más pequeño y eso supondrá perder metros de exposición, pero, en cualquier caso, lo que queremos es que se arreglen las infraestructuras, porque tienen muchas filtraciones.

¿Qué pasos son los que hay que dar ahora?

Desde el MAEF tenemos que solicitar de nuevo catas, que nos tiene que autorizar el Ayuntamiento de Eivissa, para poder ver las zonas en las que el espacio museístico se podría ampliar y después se podría ya hacer un nuevo proyecto de rehabilitación o una adaptación del que ya hay. Lo que sí nos dijo el Ministerio es que intentarían hacer al mismo tiempo la licitación de la obra y la del proyecto museográfico para que no se perdiera tanto tiempo por el camino.

¿Se aventuraría a dar una fecha de reapertura?

Me encantaría tener una bola de cristal para poder dar una fecha de reapertura de la sede de Dalt Vila, pero el tema de Patrimonio es complicado. Lo que sí te puedo decir es que tenemos la idea de reabrirlo en días puntuales a lo largo de un tiempo determinado para explicar a través de una exposición todo el proceso de la intervención de urgencia que se ha hecho a través del Govern y mostrar las ménsulas de madera policromada que han salido a la luz durante estos trabajos. De momento, es una idea, hay que pedir permiso al Ministerio, pero tengo muchas ganas de llevarla a cabo porque no me gusta tener un museo cerrado.

¿En qué ha consistido esta actuación de urgencia?

Se ha intervenido en toda la parte de la cubierta y se han arreglado las paredes, que también tenían problemas, además del rosetón y todo lo que es la Capilla del Salvador y la sala de la Universidad.

Comentaba que habrá que renunciar a parte de la ampliación prevista en el Arqueológico de Dalt Vila. Como alternativa, ¿cabría la posibilidad de ganar espacio ampliando la sede de Puig des Molins?

No lo contemplo, porque no podemos mezclar. Piensa que cada sede tiene un contenido y un discurso diferenciado. La de Vía Romana está centrada básicamente en todo lo que es el mundo fenicio-púnico y en la necrópolis de Puig des Molins y la de Dalt Vila tiene las piezas de arqueología que vienen de otros yacimientos, más todo lo que sería de época medieval hasta 1235.

Nos hemos centrado en Eivissa, pero ¿qué prioridades hay respecto a Formentera?

Me gustaría incidir en eso, en que el MAEF no es solo de Eivissa sino también de Formentera y que todo el material que sale de las excavaciones que se hacen allí se deposita en el museo. Hay una serie de proyectos de intervenciones que están en stand-by y que habría que reactivar. Me refiero a la creación o la adaptación de unos espacios en Formentera para poder mostrar su patrimonio arqueológico.

¿Considera que habría que promocionar más el MAEF y la necrópolis de Puig des Molins y, en general, todo el patrimonio y yacimientos arqueológicos que tienen las Pitiüses?

Opino que sí, que tenemos que hacerlo. Creo que todas las administraciones tienen conciencia de esa necesidad y que por parte del Consell y de los ayuntamientos se están haciendo buenos proyectos. Todos tenemos muy claro que hay que potenciar nuestra cultura y nuestro patrimonio y hay que hacerlo bien. En lo que respecta al MAEF estamos viendo cómo hacernos más visibles, por ejemplo con folletos en hoteles o poniendo banners en el aeropuerto.

En febrero el Parlament instó al Govern a realizar las acciones necesarias para traspasar al Consell de Eivissa la gestión del MAEF. ¿Cree que sería lo mejor para el museo?

Mi función es técnica y eso es una decisión a nivel político. En cualquier caso son cuestiones delicadas que hay que estudiar muy bien.

Existe una querella interpuesta por la Fiscalía de Eivissa contra la dirección del MAEF y la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en la que la conselleria de Cultura se personó como parte interesada. ¿Qué se sabe de este tema?

Sé que existe y que está en los juzgados, no sé nada más.

La isla fue durante el siglo XX un yacimiento que nutrió colecciones públicas y privadas con piezas arqueológicas de diverso valor. ¿Entraría dentro de sus planes recuperar para Eivissa ese patrimonio, aunque sea en parte?

No está dentro de mis objetivos en este momento. Son cuestiones delicadas. Si es necesario para una actividad determinada se piden piezas, pero cuando tienes una colección con un discurso establecido muchas veces es mejor solicitar un préstamo o una cesión temporal, que es más fácil. Solicitar material a otro museo no me lo he planteado porque no es una necesidad, ya tenemos bastante aquí y muy bueno. Ahora, no te digo que si nos ofrecieran un pieza y tuviéramos la oportunidad de adquirirla no aprovecháramos la ocasión porque uno siempre tiene que intentar ampliar el discurso.

Lo decía también por la exposición temporal del MAEF, ‘Per a la nostra senyora Tinnit, la poderosa’, en la se puede contemplar la plaquita de bronce inscrita que fue hallada hace cien años muy cerca de la cueva santuario de es Culleram. La ha cedido el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), que la custodia desde hace más de nueve décadas. ¿Ha pensado en intentar que esa pieza se quede definitivamente en Eivissa?

En estos momentos no nos lo planteamos, tenemos cuestiones que nos urgen más. Es verdad que es una pieza importante para nosotros y que la estamos disfrutando gracias al Museo Arqueológico de Alicante, que ha tenido la gentileza de cedérnosla durante este tiempo. Se podría pedir, pero forma parte de las colecciones del MARQ y sería un tema bastante complicado.

¿Tiene la intención de introducir cambios en el programa didáctico del MAEF?

Vamos a continuar en la misma línea porque ya es un programa muy elaborado y que tiene mucha aceptación y mucha demanda, aunque siempre se van haciendo adaptaciones para introducir, por ejemplo, nuevos materiales o técnicas.

El Ayuntamiento de Eivissa ha programado este 2024 actividades para conmemorar los 25 años de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, de la que forma parte la necrópolis de Puig des Molins. ¿El MAEF se va a sumar a la celebración?

Sí, tenemos previsto un programa de actividades, entre las cuales destaca una exposición InterMedit en los meses de junio y julio. En la muestra introduciremos la realidad virtual, que nos permitirá contemplar patrimonio arqueológico de otros lugares.