Los ‘pintxos’ vuelven a convertirse en los protagonistas de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni presentó ayer la decimoquinta edición del ‘Pintxa Sant Antoni’, que se celebrará cada jueves desde mañana hasta el 28 de marzo y en el que participarán una veintena de establecimientos de restauración del municipio.

El concejal de Desarrollo de la Economía Local, Miguel Tur, y una representante de la empresa organizadora Luz Menú, Teresa Boned, presentaron la nueva edición del Pintxa, junto a varios establecimientos participantes. «Es uno de los eventos gastronómicos consolidados que tenemos en el municipio y que tienen como objetivo dar a conocer nuestra oferta de restauración y reactivar el sector antes de iniciar la temporada turística», destacó Tur, que señaló que es una de las citas más esperadas del año en la isla, en el que «se pone en valor el producto local y sitúa a Sant Antoni cada jueves en el epicentro de la gastronomía».

Los establecimientos que se han sumado a la iniciativa ofrecerán distintas propuestas de pinchos acompañados de bebida, con un precio de 3,50 euros, entre los que encontrarán variedades vegetarianas, veganas, dulces y, como novedad, sin gluten. Además, repiten un año más los ‘Caprintxos’, que consisten en «pequeñas y grandes creaciones gastronómicas, pinchos de autor, degustaciones y maridaje», a partir de 4,50 euros.

Para recorrer los diferentes establecimientos, el evento pone a disposición de los ciudadanos el mini tren gratuito, que realizará la ruta por diferentes calles del casco urbano. Los restaurantes que participan en esta XV edición son Bar Toben, Can Tetouan, Can Gust, Can Mami, Es Mirai, Golden Buddha, Grill Sant Antoni, Jungla Bistro Ibiza, KFE Pizzería Sant Rafel, La Cantina Portmany, La Religiosa, La Terreta, Palapa, Pizzería David’s, Punta Cana Grill, Rincón de Pepe, Surikata, Taberna Cebo, Venecia Pizzería y Villa Portmany.