La última presentación en la biblioteca del colegio Can Misses

La biblioteca del colegio público Can Misses acoge esta tarde a las 17 horas la última de las presentaciones de libros que se realizarán en la instalación, obligada a cerrar por falta de financiación. La joven escritora Nuria Ros , antigua alumna del centro, será quien se encargue de despedir a la biblioteca con la presentación de su primer poemario, ‘¿Cómo vivir sin sentir?’ (Editorial Círculo Rojo, octubre de 2022), en el que los versos conviven con fotografías del paisaje ibicenco.

Nuria Ros con su libro recién publicado. / V. Marí

La suya será (al menos, por el momento y si el Consell no busca una solución) la última vez que las paredes de la biblioteca del barrio acojan a un autor y sus palabras. A mediados de este mes, la Asociación de Familias de Alumnado (AFA) del colegio informó del cierre de la instalación por la demora en los pagos de las subvenciones del Consell de Ibiza. La asociación afirmó que se había visto abocada a no continuar adherida a la Xarxa Insular de Biblioteques como consecuencia de la «demora en el histórico de gestión de los pagos de los últimos años», así como tras haber recibido por escrito la negativa de la conselleria de Cultura del Consell a comprometerse a garantizar convocatorias y fechas de pago de la subvención.

«Tras más de un año informando al Consell Insular de la situación precaria de la AFA, y reclamando la mejora de las condiciones de la subvención para la gestión de las bibliotecas de la Xarxa Insular, la Asociación de Familias de Alumnado del CEIP Can Misses comunicamos con profunda pena nuestra decisión de proceder a la renuncia de la gestión del servicio como biblioteca pública, adoptada en Asamblea General Extraordinaria por mayoría simple y, por ende, dejar de pertenecer a la Xarxa con fecha de efecto el 29 de febrero de 2024, mientras se mantenga la actual gestión de las condiciones en la normativa», explicó la AFA en una nota.

«Tener que cerrar la Biblioteca pública de Can Misses supone una gran pérdida para todos: es perder un espacio de encuentro para el barrio de Can Misses, para el colegio y para el hospital; es perder actividades por las tardes en invierno (ajedrez, costura, cuentacuentos, presentación de libros, etc), y por las mañanas en verano; es perder un referente cultural, un lugar donde leer, donde enseñar y donde acompañar; es perder un centro divulgativo de la cultura», lamentaba la asociación de padres. «Todo el entorno urbano y humano también muere un poco cuando una biblioteca cierra sus puertas», recordó.