Denuncian que usuarios de TikTok se inventan una relación con algún fallecido en el incendio de Valencia para ganar seguidores

Teniendo en cuenta que quienes tienen miles de seguidores en sus redes sociales ganan dinero con sus publicaciones, la picardía para sumar followers está a la orden del día.

Hay quienes no tienen escrúpulos y son capaces de casi cualquier cosa para aumentar los 'me gusta'. Pero lo ideal en un mundo en el que parece que lo que no se sube a una red social 'no existe' sería que todo tuviese un límite.

Un usuario de X (antiguo Twitter) hay publicado un post que ya tiene un millón de visualizaciones en el que denuncia, con ejemplos, que algunos usuarios de TiTok se han "inventado" que un familiar o amigo es alguno de los fallecidos en el dramático incendio ocurrido en Valencia el pasado jueves (con un balance de 10 muertos y 15 heridos), con el macabro objetivo de aumentar seguidores.

El tuit de @Kappah20 ha encendido la red social X. "Todo por los likes y los seguidores. Qué locura", "Hay gente que se inventó estar en el 11 s y el 11M... Gentuza siempre ha habido pero ahora con las redes se nota más", "Más bajo no pueden caer", "Esa necesidad de atención desmesurada, que te lleva incluso a inventar un drama, muerte incluida, para literalmente tener más likes. Black Mirror se nos va a quedar corta, qué tristeza"... son algunos de los comentarios que se pueden leer.