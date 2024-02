Ángel, el ‘snowboarder’ paralímpico que necesita una prótesis para seguir soñando

Con solo 27 años, Ángel Torres perdió la pierna izquierda mientras trabajaba arreglando una máquina bajo el agua, pues es submarinista de profesión y reparaba emisarios, entre otras de sus funciones.

El suceso, ocurrido en abril de 2022, fue “terrible” pero él enseguida supo salir adelante: tan solo siete meses más tarde dejó las muletas y las intercambió por una prótesis para comenzar a moverse. Con el tiempo, logró ser todo un experto en snowboard y entrar a formar parte del equipo paralímpico español.

“Al mes de quedarme sin pierna, ingresado, ya empecé a moverme y a hacer deporte. Los médicos me andaban gritando porque hacía demasiado, pero es lo que mejor me hacía sentir en ese momento”, explica este joven deportista paralímpico que ahora tiene 29 años.

Y la pregunta es obligada, ¿el snowboard llegó antes o después del accidente? Pues si bien lo practicaba de manera ocasional (en Pontevedra es difícil) cada año, fue a raíz de su accidente laboral cuando empezó a probar distintos deportes y a ir en moto porque “no podía estar quieto y todo parecía conducirme a no poder moverme más”.

Así fue como descubrió su talento como snowboarder profesional y enseguida fichó por un equipo español para competir a nivel paralímpico. Es uno de los más jóvenes del grupo y se encuentra ahora mismo en la Copa de Europa que se celebra en Alemania. Pero se dio cuenta de que algo lo separa de sus compañeros: su tipo de prótesis.

La solución que dieron a Ángel, ya que al sufrir un accidente laboral la cubría su mutua, es válida para “caminar, porque es una necesidad básica”, pero no es óptima para practicar deporte.

De hecho, la prótesis que necesita es muy diferente: “La que uso ahora rebota y me causa bastante dolor”, explica. Entonces, como no la cubre su seguro y cuesta unos 10.000 euros, ha decidido lanzar un crowdfunding o una recaudación de dinero para pagar parte de la misma: “Se divide en dos partes, la del pie son unos 3.500 euros; yo estoy recaudando para la parte que encajaría con mi pierna, que cuesta 6.000 euros”, detalla el cuntiense.

Ahora mismo se encuentra compitiendo en Alemania en un campeonato a nivel europeo, y lo está haciendo con la prótesis que en teoría no es óptima para ello. Aún así, este joven talentoso asegura que “estoy obteniendo resultados bastante buenos”. Su idea inicial con el crowdfunding, al que por cierto piensa poner fin la próxima semana, era encontrar una empresa patrocinadora.

Es más, indica que “no quería que particulares me dieran su dinero y me estoy planteando donarlo a alguna asociación”. La meta es llega a oídos de alguna empresa que sea capaz de admirar su talento y su valor al hacer lo que hace. Desde luego, este cuntiense que no deja de asombrar a sus competidores se merece una oportunidad.

“Las empresas no se fijan en tu talento como deportista”

¿Cómo ha funcionado hasta el momento el crowdfunding?

Primero hice un vídeo para intentar que alguna empresa se interesase por patrocinarme porque me cuesta mucho encontrar patrocinadores. Estoy consiguiendo muy buenos resultados, pero ellos no se fijan en eso ni en tu talento como deportista. Por lo que estoy viendo, cada vez se fijan más en tu número de seguidores en las redes sociales (angel_tolop). Al final, me sorprendió mucho porque la gente es la que me está dando el dinero y me estoy planteando donarlo a alguna asociación. No quería que los particulares me dieran dinero. Por lo menos, una de las dos partes de la prótesis ya he podido pagarla.

¿Cree que no se presta la suficiente atención a los deportes paralímpicos?

Yo creo que en la actualidad ya hay muchas empresas que sí que apuestan por los deportes paralímpicos, pero por desgracia yo no tuve la suerte de encontrarme con ninguna empresa por el momento. Estoy intentando hacerme ver para demostrar mi talento.

Pero realmente acaba de empezar, a finales de 2022, y ya está despuntando como deportista paralímpico.

Empecé la temporada en noviembre en Holanda y ahí tuve mis dos primeras carreras. Me fueron muy bien, la verdad, y me quedé sorprendido de obtener tan buen resultado. En las dos carreras de la Copa de España quedé segundo y ahora acabamos de llegar prácticamente a Alemania, donde se está disputando la Copa de Europa y tengo cinco carreras por delante. Son dos en Alemania y tres en Italia, concretamente.