Greta Fernández brilla de la mano de Rabat en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2024

Greta Fernández deslumbra con joyas RABAT Red Carpet en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Berlín. La actriz luce una selección única de pendientes, collar y anillos para asistir a la presentación y estreno de la nueva producción americana Cuckoo, que ha co-protagonizado junto a Hunter Schaefer y Dan Stevens.

Piezas de alta joyería creadas de manera artesanal y minuciosa por los expertos joyeros RABAT con la voluntad de crear historias que trasladan el amor por el oficio, la artesanía y la exigencia en la selección de piedras preciosas.

Greta Fernández resplandece con delicadas piezas que combinan a la perfección: joyas que elevan el diamante a su máxima expresión y reflejan el rigor en la selección de cada gema. “Creo que la precisión es básica a la hora de ver los dos oficios. Cuando ves una joya a simple vista, hay muchos detalles que quizá se escapan y creo que, como en el cine, hay un trabajo muy minucioso”, la actriz ahonda en la impecable sinergia entre dos artes: el cine y la joyería.

El look realza la unión perfecta entre el pendiente earcuff RABAT One of a Kind en oro blanco con diamantes en distintas tallas y el pendiente RABAT Diamonds en oro blanco con diamante talla pera, acompañados de un collar riviere estilo corbata en oro blanco y diamantes en degradé, junto a dos anillos muy especiales: anillo RABAT Black & White en oro blanco con rodio negro con diamante central y filas de diamantes negros y anillo RABAT Diamonds en oro blanco con brazos de diamantes en distintas tallas