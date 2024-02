Miriam Cava es una joven que ha decidido llevar a cabo el experimento de ir a trabajar una semana sin nada de maquillaje en la cara.

Esta actitud recuerda a la que ha adoptado la actriz Pamela Anderson, de 56 años, quien aparece últimamente en varios eventos públicos y multitudinarios luciendo un rostro natural, lo que le ha valido elogios (y alguna crítica) de miles de personas en las redes sociales.

Anderson manifestó: "Creo que desafiarnos a nosotros mismos es lo que nos mantiene jóvenes y hermosos. Y creo que, realmente, la belleza viene de dentro y no es necesario seguir el juego".

Las reacciones a la cara lavada

Miriam Cava es una modelo 'freelance', tal y como figura en su perfil de Instagram, que ha decidido utilizar otra de sus redes sociales, TikTok, para su particular experimento.

En el vídeo explica que ha decidido ponerlo en marcha a raíz de que un día que no le dio tiempo a maquillarse para ir a trabajar, los comentarios de sus compañeros fueron: "Qué mala cara tienes" o "¿Estás enferma?".

Así que decide acudir a su lugar de trabajo una semana entera con la cara lavada, llevando solamente crema hidratante. Ya el primer día le dijeron que tenía la cara "muy rara" sin maquillaje. Pasan los días y al tercero Miriam decide acabar con el experimento porque ya tiene sus conclusiones. Al cuarto día acudió maquilada y lo primero que le dijeron fue "qué guapa estás".

La joven cree que el maquillaje da seguridad a las mujeres básicamente por las opiniones negativas que reciben cuando no lo llevan.

Comentarios en TikTok

El vídeo de Miriam Cava, con 50.000 'me gusta' también ha recibido muchísimos comentarios en TikTok (más de 1.000) y la mayoría de ellos son de mujeres que comparten lo que cuenta.

"Trabajo de cara al público, me maquillo a diario y si bajo a comprar el pan sin maquillar ya tengo 1.200 comentarios del tipo: "¿Estás mala?", "Yo lo hice unos días... y tuve que recibir comentarios tipo: 'con lo guapa y mona que tú eres ¿por qué no te maquillas un poquito?", "Llevo tiempo pensando en esto porque me cansa tener que maquillarme todos los días y soy incapaz de hacerlo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en su perfil.