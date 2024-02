La ONG ibicenca Via Oberta a Nepal y la Alianza por el agua de Ibiza y Formentera están haciendo talleres en varios colegios de las Pitiusas bajo el título ‘La importancia del agua, de Nepal a Ibiza: por un mundo en donde todos tengamos agua’. Se trata de una charla debate para niños de primaria a bachiller, dedicada a explicar la importancia del agua en Nepal, en donde el principal recurso natural, «el agua», si bien abunda es de difícil acceso y no es potable. «Durante la actividad aprendemos, cómo es que la ONG ibicenca Via Oberta a Nepal ha podido contribuir al abastecimiento de agua potable en los pueblos nepalíes, mediante la colaboración con los líderes políticos, grupos religiosos y ciudadanía que convergen en Nepal», señala el responsable de la ONG, Magí Ferrer, que ayer impartió el taller en el colegio Santa Agnès.

Los objetivos de este taller son buscar una relación con el problema del agua, entre lo que pasa en Ibiza y Formentera con lo que pasa en Nepal, aunque sean situaciones distintas; dar a conocer la importancia del abastecimiento del agua potable en Nepal, así como promover el ODS 6. ‘Agua limpia para todos’, y difundir la experiencia del proyecto de abastecimiento de agua de Vía Oberta A Nepal como modelo de concienciación y sensibilización en torno al uso del agua en Ibiza y Formentera, señala Ferrer. «En definitiva, queremos sensibilizar al alumno y que entienda que el agua limpia o potable para todos en todo el mundo es un bien finito y muy apreciado que muchas veces no nos damos cuenta hasta que no la tenemos al alcance como en Nepal, donde hay mucha agua, pero no llega a sus habitantes por falta de infraestructuras. En Ibiza y Formentera solamente nos preocupamos cuando tenemos escasez. El taller está colgado en la página web de la Alianza por el Agua, en EducaNatur.org, donde aparecen todos los talleres medioambientales de Ibiza y Formentera, que imparte la Alianza, con el título ‘La importancia del agua, de Nepal a Ibiza: por un mundo en donde todos tengamos agua’.