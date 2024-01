Hay tantísimos restaurantes a los que podemos ir en cualquier ciudad media que solemos recurrir a portales en los que los clientes opinan y puntúan un negocio en función de su experiencia personal para decidir dónde vamos.

Uno de los más conocidos, junto al propio Google, es Tripadvisor, donde se encuentran verdaderas trifulcas entre clientes y propietarios cuando las opiniones no son buenas.

Un restaurante de Madrid, especializado en arroces y comida mediterránea parece que no encaja muy bien las críticas.

Un cliente, que simplemente escribió que el restaurante no tenía una carta de arroces (siendo una especialidad), recibió un chorreo importante. "Debe de tener mucho tiempo libre o muy poco trabajo, ya lo siento… ", "No por ser cliente y pagar lo que consume tiene derecho a exigir " o "Es muy fácil criticar desde fuera sin saber ni valorar lo que hay detrás de un negocio que lleva abierto gracias a clientes que NO son como usted 29 años!!!".

Otro cliente que se queja del precio que le han cobrado por el arroz, que además estaba "pastoso", recibe la siguiente respuesta: "En primer lugar, queremos agradecerle que NO vuelva a visitarnos y sería de gran ayuda que tampoco acudiera a cualquier negocio de hostelería. No obstante, para no haberles gustado nada nuestra comida, sigan llevado una bolsa de tupers de la comida sobrante. ¿No?".