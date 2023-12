El Departamento de Deportes del Consell de Ibiza, en colaboración con Gesto Deportivo, organizó el pasado viernes en el auditorio del Centro Cultural de Jesús la mesa redonda ‘Galaxia Niña y Deporte: la Igualdad de género a debate’, en la que participaron las deportistas ibicencas Mar Sánchez, Valentina Rodríguez, Carla Raya, Carmen María Jiménez y Clara Bonet.

De sus intervenciones, las ponentes destacaron que existen desigualdades de género que cada día se van reduciendo gracias al esfuerzo de muchas atletas por romper estas barreras. Un ejemplo es la ausencia de referentes hasta hace pocos años, cuando casi solo se daba cobertura mediática al deporte masculino.

Igualmente, las atletas pusieron de relieve el papel de la familia en todas las etapas, incluyendo las más tempranas, como «fundamental para la gestión emocional de las deportistas». Según los testigos escuchados viernes, «son los padres y madres quienes, desde el principio, tienen que transmitir tranquilidad, saber estar en momentos complicados y saber enfocar el deporte como una herramienta de disfrute y diversión. Es más importante que se preocupen por si han pasado buen rato practicando deporte, que no por el resultado».

En este sentido, los participantes en la mesa redonda apuntaban que el deporte escolar debe transmitir disciplina, autocontrol, confianza, vínculo sano con la familia, superación de adversidades, y todo con el objetivo de poder proyectar estos valores en otros contextos, en el marco de un entorno deportivo favorable.

Ya hablando de su experiencia, las deportistas pusieron de relevo que hay deportes en que no se perciben diferencias por razón de sexo, como el pádel, «que tienen que servir de ejemplos para el resto de disciplinas». En cambio hay otros dónde es muy evidente, como es el caso del fútbol que, además, es el deporte con más licencias federativas de todo el país. «Se hace patente que es un deporte masculino», explicaron las ponentes, que lamentaron que «muchos equipos ibicencos no potencian el fútbol femenino y, por ejemplo, no disponen ni de un vestuario por las niñas que lo quieren practicar. Hay una percepción que el fútbol femenino es inferior al masculino y, incluso, hay familias que no quieren que sus hijas jueguen a fútbol».

Siguiendo con la argumentación, las deportistas aseguraron que «las desigualdades de género se acentúan en el deporte inclusivo femenino, un contexto en que casi no hay mujeres».

Por todo esto, y a modo de conclusión, las integrantes de la mesa apuntaron que «se hace patente que trabajar en la igualdad de género es un trabajo social e interinstitucional: organismos públicos, federaciones, clubes deportivos, entrenadores, familias y medios de comunicación tienen que remar en la misma dirección con el propósito de reducir las desigualdades. No es solo tarea de las y los deportistas».

Las cifras

Esta mesa se plantea en un contexto en que, de las 66 federaciones registradas en el Consejo Superior de Deportes (CSD), en solo seis de ellas (voleibol, gimnasia, hípica, patinaje, baile y deportes de hielo) el número de licencias femeninas es superior al de masculinas; el 75,4% de las licencias federadas son de hombres y el 24,6% son mujeres. Además, el 95% de las noticias de prensa deportiva hacen referencia a deportistas masculinos y solo un 5% a femeninos.

En edad escolar, a pesar de no tener datos tan exactos, existen estadísticas que apuntan que el 13% de las niñas abandonan la práctica deportiva con el paso de primaria a secundaria, frente el 6% de los niños. Además, 7 de cada 10 muchachas han dejado el deporte que practicaban cuando cumplen la mayoría de edad, según un estudio avalado por el CSD.