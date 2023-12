A McPollo se lo trajeron de China en 2018. La selección española de atletismo fue al país asiático a disputar la Copa del Mundo por equipos. Y en una jornada de turismo por Shanghai, los atletas vieron en una tienda de souvenirs al ejemplar en cuestión: un pollo de plástico con la boca abierta. Fue un flechazo. Lo compraron, lo trajeron a España, le pintaron el dorsal 12 en el pecho y se convirtió de inmediato en la mascota oficial del combinado nacional.

Los atletas de las categorías inferiores jugaban con él. Los grandes se lo llevaban a los desplazamientos al extranjero. Iba pasando de mano en mano y, como los trofeos que se conquistan, dormía en diferentes casas de los atletas, que se iban turnando para darle cobijo y que nunca durmiera solo.

Tanto triunfó McPollo entre los atletas nacionales, que se desató una especie de fiebre por el pollo chino de plástico. Se confeccionaron camisetas con su foto, que se ponían para animar a los compañeros. E incluso le abrieron una cuenta de Instagram (@McPolloESP) donde se iban narrando las tribulaciones del nuevo estandarte del atletismo español.

Una foto del pollo comiendo fuet. Otra comiendo 'noodles'. Otra jugando al futbolín. Otra viajando en el avión con los atletas. Otra participando de las fiestas del equipo. No es que fuese uno más; es que McPollo se había convertido en el alma de la fiesta. Un elemento imprescindible en las concentraciones de la selección.

Misteriosa desaparición

Pero, un buen día, McPollo desapareció del mapa. “No sabemos exactamente cuándo lo perdimos de vista”, explica a El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, Diego García Carrera, atleta madrileño de la selección nacional que ha sido el que ha contado en redes sociales su 'liberación' por parte de la Guardia Civil.

Porque a McPollo lo robaron. No se sabe cuándo, pero lo robaron. “Lo empezamos a echar en falta hace meses, porque no tenía actividad en redes. Coincidió con la época en la que no había competiciones, por lo que tampoco sabíamos dónde podría estar”, nos cuenta en conversación telefónica desde Benicássim (Castellón), donde actualmente se concentra el combinado español.

“Me di cuenta al ver las imágenes que había colgado la Guardia Civil”. Y es que resulta que la Benemérita ha completado una operación en el aeropuerto canario de Tenerife Sur-Reina Sofía, deteniendo a 14 trabajadores e investigando a 20 más, que presuntamente robaban maletas de los viajeros.

Operación Oretel

Ha sido la denominada Operación Oretel. Los detenidos, según explican fuentes del Instituto Armado, aprovechaban su condición de trabajadores del aeropuerto para cometer los delitos. En el momento del traslado de las maletas a las bodegas del avión, las cargaban y descargaban a un ritmo más lento y con mayor distancia entre unas y otras; también abrían los equipajes ya en el interior de la bodega, fuera de la vista del resto de usuarios y punzaban la cremallera de las maletas para abrirlas completamente.

Una vez que sustraían de su interior los objetos que les interesaban, entre los cuales había joyas, móviles, relojes, aparatos electrónicos, volvían a cerrar la cremallera para dejar la maleta sin ningún signo de manipulación. Para que nadie pudiera percatarse de estos delitos, los detenidos colocaban las maletas a modo de parapeto entre la puerta de acceso a la bodega y su interior, incluso colocaron cortinas de seguridad, en concreto unas lonas rígidas, que en realidad están destinadas a asegurar que el equipaje no se desplace libremente en el interior.

La Guardia Civil llevó a cabo varios registros, tanto en las taquillas de estos trabajadores del aeropuerto, como en sus vehículos particulares y viviendas. En total se intervinieron 29 relojes de alta gama, 120 piezas de joyería (oro y piedras preciosas), 22 teléfonos móviles de alta gama, apartados electrónicos, 13.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.

El valor de todos los objetos robados recuperados asciende a 1.953.571 euros. Los detenidos también consiguieron vender muchos objetos en comercios físicos y virtuales de segunda mano, por lo que también se está investigando a 27 joyerías de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Free McPollo

Tras la intervención, la Guardia Civil colgó las fotos de los efectos recuperados. Y allí, entre maletas, carteras y efectos personales, había un pollo de plástico con la boca abierta y el dorsal 12 en el pecho que a Diego García Carrera le resultó tremendamente familiar. “Es él. Es nuestro pollo desaparecido”.

Misterio resuelto y final feliz. No tardó el atleta en postear el hallazgo en sus redes sociales desde su concentración de Castellón donde, según confiesa, “se ha vivido una jornada de alivio y júbilo. Es un momento muy emotivo para todos”, confiesa el atleta a este diario, entre risas y lágrimas de emoción.

Ahora sí. Mcpollo, ese pollo chino de plástico con la boca muy abierta que come fuet y juega a futbolín, ha vuelto al lugar que le pertenece. Su liberación será, sin duda, un acicate y una inyección de moral para el campeonato que disputarán los atletas en febrero, en año olímpico, con la vista puesta en los JJ OO de París. Larga vida a McPollo.