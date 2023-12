«No recuerdo cuánto tiempo llevamos con esta obra, ¡en internet he leído críticas del año 2005!», ha asegurado Emma Ozores refiriéndose a ‘El último que apague la luz’, la obra teatral con la que llega este domingo al auditorio del centro cultural Can Ventosa de Vila, con una única representación a las 19 horas. Lo bonito de esto es que el texto lo firma el actor cómico y director Antonio Ozores, padre de la actriz, que falleció en el año 2010.

«Actuar con este texto es muy especial para mí. Cuando estoy en el escenario pienso que él estaba allí, sentadito, escribiendo lo que estoy diciendo. De alguna manera, pienso que mi padre puede seguir haciendo feliz a la gente a través del trabajo de Juan Anillo y el mío. Viene a vernos parte de su público, que siempre fue muy cariñoso con él, con curiosidad por ver lo que hizo y por ver lo que hace su hija», ha explicado Ozores.

Larga gira

La obra estuvo mucho tiempo en Madrid, donde funcionó muy bien. Así que la actriz decidió que merecía la pena montar una gira. «Me han ofrecido otras cosas, pero he dicho que no porque me siento muy bien haciendo ‘El último que apague la luz’, en ella he encontrado un vínculo muy fuerte tanto con mi padre como con el público», ha dicho.

La obra ha sido aclamada por la crítica y ha obtenido numerosos reconocimientos, incluyendo el premio a la mejor obra de humor en 2010, así como el premio a la mejor actriz otorgado por Ojo Crítico RNE.

Después de cinco años de éxito continuo en Madrid y un año en cartel en Barcelona, la obra lleva ya también varios años de gira por toda España. Esta comedia, apta para todos los públicos, aborda una serie de situaciones cotidianas con las que el espectador se sentirá identificado. Desde las distintas formas de atraer al sexo opuesto hasta los celos en la pareja, pasando por el descubrimiento de la infidelidad en un matrimonio anciano y las peripecias de unos nuevos padres con su primer hijo en casa.

Además, se presentarán fórmulas para vencer la monotonía en la pareja y se explorarán las estrategias que hombres y mujeres utilizamos para enamorar a quienes deseamos.

Durante la representación, el público se sumergirá en risas continuas, desbordando su imaginación y siendo invitado a formar parte activa del espectáculo. Los intérpretes transportarán a los espectadores a otras épocas y compartirán los trucos utilizados por los grandes actores para recibir el aplauso del público. Además, se revivirán elementos del teatro clásico, como los «apartes», y se escenificarán las reacciones del público disconforme de épocas pasadas.