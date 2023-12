Los protagonistas de 'Campeonex' en Ibiza: «Ya no me hacen ‘bullying’»

A falta de casi un mes para que acabe el año, parece poco probable que ‘Campeonex’ quede desbancada como la película española más taquillera del año. Sigue así la estela de su predecesora, ‘Campeones’, dirigida por Guillermo Fesser y que supuso el espaldarazo definitivo para el cineasta ibicenco David Marqués, nominado al Goya al mejor guion original por ese trabajo.

Pero Fesser y Marqués no son los únicos a los que les ha cambiado la vida. El papel central que tienen en ‘Campeones’ y su secuela un grupo de personas con discapacidad ha facilitado que millones de espectadores empaticen de inmediato con sus protagonistas. En las pantallas y fuera de ellas.

Las dos comedias han sido un un trampolín para la integración, hasta el punto de que sus personajes fueron los invitados especiales del encendido de las luces de Navidad en Madrid. También protagonizan jornadas para favorecer la inclusión, como la que organizó ayer por la tarde el Ayuntamiento de Sant Josep en el auditorio de es Caló de s’Oli para conmemorar el Día de las personas con diversidad funcional.

"Me conocían poco y estaba triste, pero ahora tengo muchos amigos y me saluda la gente"

Poco después de las 18.30, con casi todo el aforo de la sala al completo, llegaban a la sala de proyecciones un grupo de los protagonistas de ‘Campeonex’: Elisa Hipólito, Jelen García, Jesús Lago, Sergio Olmos y Roberto Chinchilla. Estos tres últimos, son unos de los integrantes del reparto con discapacidad. También se esperaba durante la proyección a Fran Fuentes, Stefan López y Ángel Medina, que llegarían más tarde a es Caló de s’Oli.

El respeto

Tras ser recibidos por las concejalas de Acción Social, Marilina Serra, de Cultura, María José Ríos, y de Medio Ambiente, Felicia Bocú, el primer grupo de actores subió al escenario para presentar la cinta, en medio de una sentida ovación. A instancias de Serra, Soto y Chinchilla hicieron gala de sus pinitos con el catalán, saludando con un ‘bona nit a tothom’ y, junto al resto de sus compañeros, agradecieron la invitación de Sant Josep para esta jornada

Algunos de ellos ya conocían la isla, como Elisa Hipólito, aunque solo había estado en verano. «A partir de ahora vendré en invierno, porque me ha encantado», confesó a la audiencia.

El momento más entrañable de la sesión llegó con Jesús Lago que, tras escuchar la gratitud del resto del reparto a Sant Josep por la estancia en la isla, se animó a su vez a invitar a todo el público y sus familias a visitar y conocer Madrid.

Tras comenzar el pase, los actores atendieron a la prensa en el vestíbulo de es Caló de s’Oli, donde conmovieron con su sincera confesión. «Ya no me hacen bullying ni se ríen de mí, ahora la gente me trata con respeto», reveló Olmos, de 34 años.

Olmos ya ha participado en cinco películas, entre ellas ‘En Temporada Baja’, dirigida por David Marqués. Espera que sean muchas más, porque ha abandonado su antiguo trabajo como jardinero para dedicarse al cine.

"Estoy muy orgulloso que la gente me pare para pedirme fotos o autógrafos"

Para Jesús Lago, su participación en las películas también mejoró su autoestima y el respeto con que ahora percibe que le trata la sociedad: «De pequeño se metían mucho conmigo. Me conocían poco y estaba triste, pero ahora tengo muchos amigos y me saluda la gente».

Chinchilla no solo es deportista en la gran pantalla, sino también en la vida real. Ha sido 12 veces campeón de España de salto de altura. Por ello, le tocó ayudar a sus compañeros, tanto para explicar los trucos para tirar a canasta en ‘Campeones’ como para atreverse con las pruebas atléticas de ‘Campeonex’.

Él también había visitado anteriormente Ibiza, en mayo de 2019, para una iniciativa similar con el Ayuntamiento de Sant Antoni. «Vinimos con David Marqués, que lo queremos un montón», recordó. «Yo sigo llevando una vida normal, pero estoy muy orgulloso que la gente me pare para pedirme fotos o autógrafos», admitió.