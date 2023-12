El corto ‘La loca y el feminista’ triunfa en el festival Mal del Cap de Ibiza

La novena edición del Festival Mal del Cap Narratives Mal Dites ya tiene a sus ganadores. ‘La Loca y el Feminista’, la cinta de Sandra Gallego, ha conseguido un doble reconocimiento como muy pocas veces ha sucedido a lo largo de la historia del festival. Por un lado, el jurado le ha otorgado el primer premio de la Sección Oficial de Cortometrajes, un reconocimiento de 200 € y un trofeo. Por otro, el público, con sus votaciones durante las diferentes sesiones de proyección en Can Ventosa y Can Jeroni, también ha decidido premiar esta conversación entre una pareja sobre lo que realmente significa ser feminista, un premio el del Público dotado con otros 100 € y otro trofeo.

En la Sección Juvenil de Cortometrajes, los jóvenes que durante la semana han visitado el Centro de Juventud Vila Jove, han decidido con sus votos que el premio de 200 € y trofeo sea para ‘Sandwich cat’ de David Fidalgo Omil. Asimismo, el premio al mejor corto en catalán de la Sección Oficial de Cortometrajes a Concurso, reconocido con 100 € y trofeo, ha sido para ‘Sincopat’, de un conocido del festival, Pol Diggler, ganador con ‘Horrorscope’ del Premio Malalt del V Festival.

Otro de los premios de este festival, el que reconoce a la mejor cinta de contenido social, otorgado por la asociación catalana ‘La Guerrilla Comunicacional’, ha sido para ‘Nuisible’, la ópera prima del francés Maxime Baudin. Un galardón dotado con 200 € y con un trofeo para el ganador. Por último, el premio ‘Malalt’ de la propia asociación Mal del Cap, se lo ha llevado en esta novena edición ‘Cuando crece la Hierba’, de María Monreal. Este reconocimiento supone además 100 euros y un trofeo para los ganadores.

La entrega de premios ha tenido lugar este domingo en Can Jordi con la presencia de muchos de los cortometrajistas. Mal del Cap contó además con una actuación de Ses Honorables Virtuts il.lògiques y con el concierto de Ricardo Moya, conocido por su podcast ‘El sentido de la birra’, que puso el punto final a una edición por la que han pasado Axel Casas, Irantzu Varela, Didac Alcaraz, Joaquín Reyes, Carmen Vidal, Julian Génisson y Lorena Iglesias gracias a la colaboración de Turismo de Ibiza, Consejll de Ibiza, Ayuntamiento de Sant Josep, Ayuntamiento de Ibiza, The Standard, Caixa Colonya, Vila Jove C19, Can Jordi Blues Station, Malanga Café, Grupo Ficus, Tierra de Ibiza, La Cava, Sa Capella e Imam Comunicación.