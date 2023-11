Si Málaga se ha convertido estos últimos años en la capital innovadora de la que todo el mundo habla se debe en gran parte al talento de emprendedores como Bernardo Quintero (Vélez-Málaga, 1973). El fundador de la firma de ciberseguridad VirusTotal, adquirida por Google en 2012, ha sido el principal artífice de que el gigante estadounidense anunciara hace dos años la elección de Málaga como sede de un Centro de Excelencia de Ciberseguridad (GSEC).

¿Qué sentimientos le inundan a poco de la inauguración de este gran centro de Google para Europa?

Para todo el equipo es algo súper ilusionante. Llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto, incluso desde antes de que se anunciara. Estamos muy ilusionados de poder presentar al fin el edificio y las nuevas oficinas a la ciudad.

Virus Total fue adquirida por Google en 2012 pero fue la consecuencia de una colaboración que propiciaron desde Málaga.

Nosotros comenzamos con VirusTotal en 2004. Aquello cogió pronto mucha tracción, mucha masa y se hizo un servicio muy popular. Ya en 2011 tuvimos un primer contacto con Google, que fue buscado. Yo veía que estábamos creciendo mucho, pero, al final, teníamos un problema de escalabilidad. Cuando un servicio en Internet tiene mucho éxito empieza a tener mucho tráfico y, en nuestro caso esto también nos genera la necesidad de mucha potencia de cómputo para los antivirus que tenemos en nuestros servicios. Estábamos pensando claramente en que teníamos que migrar al cloud. Y por aquel entonces, el cloud más potente era el de Google. Por nuestra posición neutral en el sector de la ciberseguridad (tenemos como partners a muchas empresas y multinacionales), Google era también el summum al que podíamos aspirar para tener ese rol y un mayor impacto en lo que era nuestra visión: democratizar todo lo que era la ciberseguridad.

Puede decirse entonces que fue VirusTotal la que eligió a Google…

Fuimos, efectivamente, a buscar a Google. Lo que hice fue intentar localizar dentro de Google a quien pudiera estar relacionado con nuestra área (virus informáticos, malware y demás) y empecé a mirar en el buscador que tiene para los papers académicos. Encontré un artículo sobre esto. Lo bueno de los papers es que vienen los contactos de los autores, incluido el correo electrónico. Así que le escribí, en frío, y tuve repuesta. Se inició una relación de meses hasta que ya empezaron a utilizar nuestros servicios. En un momento dado tuvimos una oferta de adquisición de un tercero, pero para nosotros tenía mucho más sentido que pudiéramos continuar nuestra misión dentro de Google. Siempre se han mostrado muy receptivos con nuestra situación. Al final, se produjo la compra de VirusTotal. Pero sí, fuimos nosotros los que llamamos a la puerta de Google.

¿Fue complicada la operación de venta? Porque su condición fue no moverse de Málaga, seguir trabajando desde aquí.

La negociación fue muy fácil. La verdad es que tuvieron una sensibilidad especial con nosotros, con nuestro equipo. Les estuvimos muy agradecidos entonces y les estamos también muy agradecidos ahora, por todo lo que está invirtiendo Google en Málaga. Mucha gente me pregunta: "¿Fue muy complicada la negociación?", y mi repuesta es que no, que nos facilitaron mucho las cosas: entendieron nuestras razones y nos apoyaron. Y el tiempo nos ha dado la razón. Continuamos con la forma de trabajar que teníamos. Nos integramos dentro de Google, pero seguíamos en Málaga, con nuestro día a día y sin grandes cambios. Y nuestras métricas funcionaron muy bien desde el minuto uno.

¿Y cómo fue el camino para que Google decidiera implantar precisamente en Málaga este Centro?

Google tiene a nivel global muchas localizaciones y es verdad que Málaga, en principio, no estaba entre las ciudades sobre las que se pudiera hacer este tipo de elección. Ha sido, en gran parte, por el trabajo desarrollado por Virus Total y el crecimiento del equipo. Cuando Google nos adquirió en 2012, empezamos a trabajar para la parte interna que da ciberseguridad a servicios como Gmail, Drive, etc. En 2015 dimos el salto a Google X, el laboratorio de proyectos más disruptivos. Eso supuso que el equipo de Málaga empezara a crecer con talento especializado. En 2018 salimos de X para ir a Chronicle (especializada en ciberseguridad) y se empezó a valorar que Málaga fuera su localización para el área EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Pero Chronicle, al año siguiente, fue incorporada a Google Cloud, y eso obligó a revisar otra vez el caso ‘Málaga’. Le contamos a nuestros responsables todo lo que hacíamos aquí, y les gustó mucho. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de crear este Centro de Excelencia de Ciberseguridad con la marca GSEC de Google. La decisión se tomó en 2019 y se hizo pública en 2021.

¿A qué se va a dedicar exactamente el GSEC de Málaga?

Es un centro internacional de ciberseguridad y un espacio de colaboración que combinará las mejores prácticas e investigación, abierto a responsables institucionales, equipos de expertos e instituciones académicas. Hasta el momento, hemos estado muy focalizados en el producto de VirusTotal; a partir de ahora queremos dar una visión mucho más global y holística de lo que supone la ciberseguridad para Google. Traeremos equipos expertos de técnicos que trabajan en otras localizaciones para crear y desarrollar investigación y herramientas en ‘inteligencia de amenazas’, en otros campos de ciberseguridad y en un área muy en boga donde queremos ser punta de lanza: la Inteligencia Artificial. Al final, se trata de democratizar la ciberseguridad y de hacerla transparente a todos los niveles. Las grandes empresas sí tienen los recursos suficientes para invertir en este campo, pero no tanto las pymes. La idea es tener servicios muy seguros por defecto y construir el cloud en Google desde esa base, para que la pyme pueda permitirse estos servicios.

El GSEC tendrá también un papel formativo.

Al final se alinean un poco los intereses de Google con mi propio papel local. Me interesa mucho el desarrollo y la formación. En Málaga damos becas para el título de experto universitario. Mi idea es que el GSEC ofrezca desde formación especializada con expertos de todo el mundo hasta visitas de centros escolares un par de veces al mes, para empezar con los más pequeños y darles píldoras sobre tecnología. Otro tema que me toca mucho es el emprendimiento, meter el gusanillo de la innovación. Soy muy activista en este sentido. Esa es una de las cosas por las que me encanta estar en Google: me permite desarrollar esa visión en mi ámbito local.

El ‘boom’ tecnológico está causando, según las empresas, dificultades para encontrar todos los perfiles que se demandan.

Nosotros no hemos tenido este problema porque crecemos de forma lenta y paulatina y, también, porque a todos los ingenieros e ingenieras les hace mucha ilusión trabajar en una empresa como Google. Cuando escucho esa problemática, la entiendo, pero en nuestro caso no nos afecta. El curso de experto con la UMA, que va a cumplir la sexta edición, es una cantera espectacular. Y como yo participo en el día a día de la formación, voy ya viendo posibles fichajes para cuando haya una vacante. Es cierto que habido otras empresas que se han instalado en Málaga con un crecimiento más explosivo y eso hace insuficiente la capacidad de la Universidad y de la FP. Se están poniendo las pilas, pero hay que ampliar más la parte de Ingenierías para dar respuesta a lo que pide el mundo empresarial y, en la FP, hacer más cursos. En la industria tecnológica hay muchas necesidades de perfiles en diferentes niveles.