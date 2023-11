Ibiza, en el corazón de Fernando Esteso

«¿No vas a hacer el triple mortal del Circo del Sol que me dijiste?», pregunta José Boto, el humorista y organizador del Festival del Humor de Ibiza. «El techo está muy bajo. Si hago eso, me doy con la cabeza», contesta Fernando Esteso. «¿Y la pieza de ‘El lago de los cisnes’ que ibas a bailar?». «Haberme puesto por lo menos un charco», responde entre las risas del público el célebre actor de comedia, estrella de la XIV edición del festival.

El auditorio de Can Ventosa ha vendido todas las entradas para la actuación del domingo que él protagoniza junto a los comediantes Félix el Gato y Jaimito Borromeo. «Si os digo que el homenaje es en Ávila en noviembre, no venís», ríe Boto antes de agradecer la asistencia de los dos colaboradores. «Esta noche recordamos a alguien que ha hecho más de 50 películas. Alguien que se subió a un escenario con dos años y que no se ha bajado», relata el coordinador.

Antes de que comience la actuación de Esteso, la organización proyecta un vídeo que recopila algunos momentos de su larga trayectoria mediante cortes de sus películas y actuaciones en televisión. Al final de la pieza audiovisual, aparece en pantalla: ‘Ibiza da las gracias a Fernando Esteso’. El cómico también recibe un reconocimiento a toda su trayectoria de la concejala de Cultura de Ibiza, Carmen Domínguez. «Su vida ha sido muy bonita porque se ha dedicado a hacernos reír», afirma ella.

El protagonista de la noche observa al público cuando se queda solo frente al micrófono: «Aquí estamos la tercera y la cuarta edad». El actor elige para la ocasión un monólogo de humor crítico: «Antes había pocos censores y estaban fichados. Antes de que entrasen al teatro, te avisaban y podías hacer una picaresca y un doble sentido para esquivarlos», recuerda. «Como hoy somos todos censores, eso ya no sirve», indica mientras se sienta en el taburete que está a su lado. «Os digo que hay que proteger este sitio porque es precioso», reflexiona el cómico sobre Ibiza.

Políticos y olvido

Después de eso, repasa la actualidad, en la que «algunos se aprovechan de la buena educación… de los demás». «Dicen que cada sitio tiene el gobierno que se merece, pero yo no me merezco esto», asegura mientras ladea la cabeza. «Con tanto cambio de opinión, hay gente que piensa: ‘A ver qué digo mañana para que todos se olviden de lo que he dicho hoy’», apunta mientras recibe el aplauso de gran parte del público.

Cuando termina el monólogo, Boto y un compañero suben con dos guitarras al escenario para acompañar a Esteso, que cantará el tema de Joan Manuel Serrat ‘Aquellas pequeñas cosas’. Los otros dos humoristas, que ya han actuado, se unen a ellos y Boto da permiso a los asistentes para que graben «este momento tan especial». Enseguida una multitud de teléfonos móviles apuntan a los protagonistas de la velada.

«¿Quieres algo de beber antes de cantar?», pregunta el organizador del festival. «Traedme coñac La Parra», pide Esteso antes de interpretar el famoso anuncio satírico que lleva ese nombre. «¡Vaya porquería de coñac!», asegura al final del sketch en un estado de fingida embriaguez. «No se me ha aclarado la garganta, pero he cogido una trompa...», bromea. «Voy a hacer lo que pueda», avisa antes de lanzarse con la canción de Serrat.

El público se pone en pie para despedir al humorista en medio de una gran ovación. «Este homenaje quedará en el corazón de Esteso y en el corazón de Ibiza», asegura Boto.