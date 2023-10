La extrapolación de los datos de la encuesta que contiene el informe del Defensor del Pueblo y que ha sido realizada para conocer la dimensión de los abusos sexuales en España y en concreto en el seno de la Iglesia, ha generado polémica porque la cifra de víctimas, en torno a 440.000 en el ámbito religioso, es la más alta de los países que han realizado comisiones de investigación de este tipo. Los obispos se han apresurado a señalar que esa cantidad es una "barbaridad" , que es "mentira" y que "la sociedad entera sabe sumar y dice, ¿de dónde sale eso?".

A continuación explicamos cómo se ha obtenido la cuestionada cifra, por qué se ha realizado una encuesta y por qué el informe no contiene una cuantificación real de las víctimas de los abusos sexuales, como sí se ha calculado en otros países.

1. ¿De dónde sale la cifra de 440.000 víctimas?

La cifra, que como tal no aparece en el informe del Defensor del Pueblo, se obtiene al extrapolar los datos de la encuesta que la institución dirigida por Ángel Gabilondo ha realizado para "determinar la prevalencia del fenómeno" de los abusos sexuales y "poder situarlo en el contexto de la problemática general de la violencia sexual contra la infancia". Dicho sondeo indica que el 11,7% de las personas encuestadas admite que ha sido víctima de abuso sexual en su niñez. En el ámbito religioso -incluido otras religiones y agresores seglares-, el problema afecta al 1,13% de los adultos y el 0,6% ha sido agredido sexualmente directamente por un sacerdote o religioso católico. La cifra de 440.000 víctimas es un cálculo a partir del 1,13% de los 39 millones de españoles mayores de 18 años. Y si se tienen en cuenta solo los abusos cometidos por sacerdotes el resultado serían de 234.000 afectados.

2. ¿Aparece la cifra en el informe?

No. Esa cifra no aparece en las 779 páginas que contiene el informe titulado 'Una respuesta necesaria'. No sólo no aparece, sino que Ángel Gabilondo, en la rueda de prensa que ofreció el viernes para explicar el contenido del trabajo, se negó a dar cifras concretas e invitó a la prensa a no extrapolar los datos y quedarse solo con los porcentajes que sí aparecen en el trabajo. Pero para comparar con las investigaciones realizadas por otros países y dar una idea de la dimensión del fenómeno después de años de silencio y opacidad, los medios de comunicación, hicieron los cálculos. Este diario advirtió en su información, eso sí, de que se trataba de una extrapolación, no de víctimas contabilizadas una a una.

3. ¿Por qué la investigación no ha contabilizado a víctimas o agresores?

Uno de los motivos por los que el Defensor del Pueblo no ha contabilizado, ni una a una, ni de forma aproximada, a las víctimas o a los agresores es debido a la opacidad de la Iglesia. "El hecho de que no se haya podido acceder a la información interna contenida en los archivos diocesanos ha impedido disponer de datos más aproximados sobre el número y las características de los clérigos y religiosos que habían perpetrado tales conductas y compararlos con las comisiones de investigación de otros países, como EEUU, Australia, Irlanda, Alemania, Francia o Portugal", indica el informe, que denuncia que la colaboración de los representantes de la jerarquía católica ha sido "dispar". Asimismo, Gabilondo indicó que no había realizado una "estimación de las víctimas" porque "supondría pasar por alto el silencio de muchas de ellas e ignorar que muchas han desaparecido".

4. ¿Cuántos testimonios ha recabado el Defensor?

A lo largo de los 15 meses que ha durado la investigación, el Defensor ha recabado 487 testimonios de víctimas, 334 fueron escuchadas directamente. De ellos, el 84% son hombres y el 15% mujeres. A partir de sus testimonios, se ha podido conocer que el tipo de abuso más común fueron los tocamientos, presentes en tres de cada cuatro relatos. También hubo masturbación y 115 personas fueron violadas. La mayoría de los abusos ocurrieron en los años 50 y 60 y sobre todo en escuelas religiosas, seminarios e internados.

5. ¿Cómo se ha realizado la encuesta?

La encuesta realizada para tener una imagen de la prevalencia de los abusos sexuales en España ha sido efectuada por la empresa GAD3, que ganó el concurso, a partir de 8.013 entrevistas telefónicas y online. Se trata, según explica el informe, de una muestra "superior a la que se utiliza en otros ámbitos" para poder centrar el análisis en las personas que respondieran que, efectivamente, habían sido víctimas de violencia sexual en su infancia y analizar dónde, cuándo y por quién. Respondieron un 52,3% mujeres y un 4,7% hombres y la mayoría se declaran creyentes.

6. ¿La mayoría de víctimas son del ámbito religioso?

No. El informe detalla que la mayor tasa de respuesta entre quienes contestaron afirmativamente que han sufrido abusos (un 12% de los 8.000 encuestados), fue en el ámbito familiar (el 34%), seguida de la vía pública (el 17%), el ámbito educativo no religioso (9,6%), el ámbito social no familiar (9,5%), el ámbito laboral (7,5%), internet (7,3%), el ámbito educativo religioso (5,9%), el ámbito religioso (4,6%), el ocio (4%), los deportes (3%) y la sanidad (2,6%). Por otro lado, constata que mientras en otros ámbitos la mayoría de víctimas son mujeres, el porcentaje de hombres abusados por un sacerdote o religioso es del 15% frente a un 3% de mujeres. Asimismo, el informe señala que las personas agredidas en el ámbito eclesiástico tienen 2,11 veces más probabilidad de que la dura experiencia se haya sufrido más de una vez en comparación con las personas victimizadas en sus hogares u otros espacios.

7. ¿Existen precedentes de investigaciones similares?

El informe cita como antecedente la encuesta realizada en 1994 por el Ministerio de Asuntos Sociales que, con una muestra de 1.821 ciudadanos, concluyó que el porcentaje de víctimas de abusos sexuales ascendía a un 19,9%. Como la investigación demoscópica del Defensor del Pueblo ha arrojado un 11,7%, los investigadores señalan que los abusos sexuales "probablemente han descendido desde entonces", en línea con lo que ha sucedido en otros países una vez que empezaron a aparecer los primeros casos y la sociedad dio la voz de alarma.

Asimismo, el informe cita la investigación francesa, que estimó en un 14,6% las víctimas mujeres y un 6,4% los afectados hombres de todos los abusos sexuales, "porcentajes similares" a los que indica la encuesta del Defensor. No obstante, advierte el trabajo, "la comparación" con otros países "debe de hacerse con cautela dado que las preguntas de las distintas encuestas son disímiles".

8. ¿Qué no dice el informe?

El informe del Defensor del Pueblo, de 779 páginas, sobre los abusos sexuales en España no contiene una cifra concreta de víctimas. Sí ha recabado el testimonio de 487 víctimas. El estudio demoscópico, consistente en 8.013 entrevistas, da porcentajes: el 11,7% de los españoles han sufrido agresiones sexuales en su infancia. De estos, un 34% de abusos han sido en el ámbito familiar, un 1,13% ha sido en el ámbito religioso (en cualquier institución relacionada con la iglesia, aunque el agresor fuera seglar) y un 0,6% por parte directamente de un sacerdote o religioso.

Buena parte de las asociaciones de víctimas han cuestionado el informe del Defensor. Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadia de Montserrat y miembro de la Plataforma Tolerancia 0, asegura que su calidad es "pésima" en comparación con el trabajo realizado por otros países. El informe no supone una "comisión de la verdad" como demandan algunas víctimas, con poder coercitivo, para realizar acusaciones sobre agresores y sobre encubridores; no aparecen nombres ni de unos ni de otros pero por el mismo motivos que no hay números; y la Iglesia no ha abierto sus archivos.