La presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera (Afaef), Rosa Sánchez, quería que la celebración del 25 aniversario fuera «íntima, pequeña, en familia». Pero se les ha ido «de las manos», reconoce mientras va dando viajes al Hipódromo de Sant Rafel, que mañana acogerá la gran fiesta. Están todos los tiques, un total de 200, vendidos. Y lleva toda la semana diciéndoles a quienes le piden entradas que, salvo que alguien falle, no es posible.

En un primer momento se había planteado una comida para unas cien personas, pero como se quedaron muy cortos, ampliaron a 200. «Y de ahí no podemos pasar porque esta vez el arroz de matanzas no lo cocinan nuestros voluntarios sino que lo preparan en el hipódromo. Cuando lo hemos hecho nosotros, si hacía falta añadíamos un par de puñados más de arroz, pero este año no podemos», comenta la presidenta, que trata de dejarlo todo preparado para este viernes por la tarde. Será cuando los voluntarios acudan a las instalaciones para montar las mesas y decorar el espacio. Con plantas naturales y con los elementos que los propios usuarios de la asociación han preparado en los talleres.

La fiesta, para la que las entradas costaban 30 euros, comenzará a la una y media del mediodía y contará con las actuaciones de la colla de l’Horta, de Ibiza Tribal Clan y del saxofonista Luis Cámara. Además del tradicional arròs de matances se servirá ensalada, tarta, orelletes, café caleta «y una sorpresa muy especial», indica la presidenta, que destaca que durante la sobremesa se celebrará la tradicional rifa con las donaciones que han hecho numerosas empresas y particulares de la isla. «No podemos estar más agradecidos por la colaboración», insiste Sánchez, que hace hincapié en que han confirmado su asistencia representantes de los ayuntamientos y del Consell. Una situación que aprovechará, «obviamente», para recordarles a los dirigentes las necesidades que tienen los enfermos de alzhéimer, sus familias y la asociación. «Necesitamos solucionar el tema del local», apunta la presidenta, que recuerda que mientras ellos tienen que asumir el alquiler del espacio en el que prestan asistencia a los afectados y sus seres queridos e imparten los talleres, la mayoría de asociaciones de esta enfermedad de las islas cuentan con locales cedidos por las instituciones. «Ése es nuestro objetivo», afirma la presidenta. «Para mí todos los días, incluso los de las celebraciones, como el de este sábado, son buenos para luchar por la asociación y para pedir. Y tengo claro que hay que seguir insistiendo con el tema de los locales porque eso supondría que todo el dinero que se destina a pagar el alquiler podríamos dedicarlo a aumentar la atención o el número de personas a las que podemos ayudar», recalca Rosa Sánchez, que reitera las disculpas a todas las personas que se han quedado sin poder ir a la comida.

El dinero que se recaude tanto con la venta de las entradas como con la rifa se destinará al funcionamiento de la asociación, que en más de una ocasión ha denunciado la necesidad de contar con más apoyo institucional. «Básicamente, a los talleres y a pagar la Seguridad Social de este mes de los trabajadores», comenta. La presidenta, que fue, junto con Luisa Cardeña, una de las fundadoras de la asociación, en la que ejerció como trabajadora a domicilio durante los primeros años, quiere que la fiesta de este sábado sirva, especialmente, para «dar las gracias» a todas las personas que durante estos 25 años les han ayudado «a vencer el olvido».