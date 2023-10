Six Senses Ibiza celebrará del 2 al 5 de noviembre la segunda edición de Alma Festival, un encuentro internacional con formato de festival centrado en el bienestar que reúne en la isla a voces expertas del panorama internacional para presentar las últimas tendencias en cuidado personal a nivel físico, mental y espiritual y propiciar el intercambio de ideas y experiencias para vivir una vida más consciente, feliz y plena, insuflando nueva vida a la espiritualidad moderna.

Bajo el título ‘Unidos en busca del bienestar’, Alma Festival desglosará un rico programa de actividades diarias de tres días, incluyendo charlas de expertos, workshops, sesiones de entrenamiento, prácticas mindfulness, celebraciones al atardecer y música para inspirar la transformación personal y celebrar la vida. La hermosa bahía de Cala Xarraca ofrece el escenario perfecto para este encuentro que, en su segunda edición, ofrece dos modalidades de participación: el festival completo (tres días) o la sesión del domingo 5 de noviembre (Alma Festival Sunday Pass).

Line Up

El line up de invitados comprende un abanico interdisciplinar de perfiles en las áreas de la espiritualidad, la nutrición, la psicología y el deporte, entre otras. Participarán George Veness, ex capitán del equipo de boxeo de Inglaterra; la renombrada entrenadora de pilates Bryony Deery y la creadora del método de entrenamiento The Class, Taryn Toomey.

En el área de la nutrición, Alma contará con Camilla Fayed, gurú en nutrición vegana y fundadora de Farmacy, un concepto de comida vegetal que tiene su buque insignia en el restaurante Farmacy en Notting Hill (Londres); y Jasmine Hemsley, chef, restauradora y autora de libros sobre alimentación saludable.

En el plano de la salud mental, compartirán sus experiencias la coach Roxie Nafousi y la psicóloga clínica y escritora Julia Smith, cuyo libro Why Has Nobody Told Me This Before? fue el libro de no ficción más leído en Reino Unido en 2022. Es experta en Millennials y Generación Z.

Sobre espiritualidad, Alma contará con la participación del poeta y místico Richard Rudd, el profesor de meditación Light Watkins, la experta en tantra Satoshi y el instructor de yoga James De Maria, entre otros. Otros participantes serán la psiquiatra Tasmin Lewis, integrante del equipo médico del RoseBar de Six Senses Ibiza; la experta en acupuntura cosmética Sarah Bradden y Anna Bjurstam, wellness pioneer de la compañía Six Senses. En el ámbito de la creatividad, participarán el fotógrafo Jimmy Nelson, la diseñadora de moda Amy Powney y el artista Jaime Fiorito, entre otros. Puede consultar el line up completo aquí

Programación

Durante tres días los participantes podrán participar en un variado programa de actividades desde primera hora de la mañana hasta el atardecer. Las sesiones diarias culminarán con una cena comunitaria donde los participantes podrán compartir sus experiencias y estrechar lazos con personas afines. El domingo, último día del festival, Alma se abrirá a las personas que quieran unirse sin necesidad de alojarse en el resort. Es el día especialmente dedicado a los residentes.

"Aquí se encuentra la magia – en la reunión de visionarios y pensadores en un único espacio para sanar, liderar y co-crear. La belleza de Alma radica en que estarás inmerso físicamente en estas dinámicas sanadoras. El festival de este año se inspira en los tiempos actuales, abrazando el concepto de unir a personas en un viaje compartido hacia la armonía en la búsqueda del crecimiento personal”, comenta Talana Bestall, creadora de Alma Festival.

El paquete de Alma Festival incluye tres noches de alojamiento en pensión completa en una habitación a elección del huésped, acceso al programa completo de actividades del festival y a las instalaciones del hotel. Las tarifas de ocupación individual comienzan a partir de 3.336€ y las de ocupación doble en 5.622€. Todos los participantes recibirán además una suscripción de un mes a The Class. El Alma Festival Sunday Pass incluye el acceso a la programación completa de Alma Festival el domingo, a las instalaciones del resort y almuerzo. Precio 210€. Para obtener más información sobre el Festival Alma.

Sobre Six Senses Ibiza

Six Senses Ibiza, primer resort y comunidad residencial con certificación sostenible BREEAM en las Islas Baleares, situado en una localización impresionante, en la bahía de cala Xarraca, en el extremo norte de la isla. Con vistas despejadas del atardecer y rodeado de arboledas fragantes, el complejo cuenta con 116 suites y cuevas frente al mar, además de una colección de residencias a pie de Mediterráneo. Tres restaurantes y una selección de espacios gastronómicos informales y bares destacan los productos naturales, sostenibles y locales, muchos de los cuales provienen de la granja y los jardines del resort. La programación y experiencias que ofrece celebran la música, el arte, la moda, el bienestar pionero, la exploración culinaria y la cultura.