Adulto, 49 años, accidentado por tráfico o causas deportivas y patrón de lesiones centrado en tórax. Es el perfil del paciente con traumatismo que es trasladado en helicóptero a las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Un vertiginoso viaje -lo aconsejable es que la duración sea inferior a 30 minutos-, donde todo está perfectamente sincronizado. A pie de helipuerto -en el mismo hospital- esperan los equipos de la UCI para, sin perder un instante, atender a pacientes que son críticos, relata a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, el doctor Jesús Barea, de la UCI de Traumas y Emergencias del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Médicos del Grupo de Trabajo de Neurointensivismo y Trauma de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) han analizado el perfil de los pacientes trasladados en helicóptero medicalizado tras traumatismo grave. Ha sido posible gracias al estudio de más de 10.000 casos realizados en el periodo 2015- 2022 en toda España, comparando a su vez traslados en helicóptero con los realizados en UVI móvil. El análisis ha permitido a los expertos tener una radiografía precisa de estos pacientes.

Los intensivistas se han servido de los datos del Registro RETRAUCI -acrónimo de Registro de Trauma en UCI- de la SEMICYUC, el primero de carácter nacional que permite conocer la realidad del manejo de estos pacientes desde diferentes aspectos: epidemiológico, prehospitalario, hospitalario, pronóstico y consumo de recursos. Los accidentes de tráfico son la principal causa del trauma de los trasladados en helicóptero (un 40 % de los casos), al igual que en el caso de los traslados en UVI móvil (47 %).

Accidentes deportivos

Sin embargo, los intensivistas llaman la atención sobre un hecho: son accidentes relacionados con prácticas deportivas los que causaron hasta el 19% de los traslados, siendo este el segundo motivo del listado. En tercer lugar, se sitúan la caidas, explica el doctor Barea con datos recabados de 50 hospitales de todo el país. A veces no desde gran altura pero, en el caso de alguna personas de edad media o avanzada y que consumen determinados fármacos, de consecuencias graves por el sangrado que producen. En el caso de las UVI móviles, son las caídas las que ocupan el segundo puesto (22%) y los accidentes deportivos apenas suponen un 5%.

Destaca la edad del accidentado -esa media de 49 años , por encima de los 43,9 de los pacientes de UVI Móvil- en el caso de los siniestros deportivos. El doctor Barea lo explica: "El trauma parecía una patología de gente más joven y activa, que hace más deporte, pero en últimos años la gente de más edad vive con más calidad de vida. Es frecuente que personas de 50 o 60 años se mantengan muy activos y hagan deporte, por lo que tienen el mismo riesgo de accidentarse que una persona de 40".

Cuando el tiempo apremia

El intensivista indica que los traslados en helicóptero a las UCI de personas con graves lesiones son más habituales de lo que se puede pensar. "Son frecuentes, sobre todo, en áreas con un importante desarrollo del sistema sanitario o bien porque hay más hay recursos y mucha actividad, como Madrid, y en zonas más tranquilas, con gran dispersión geográfica, cuando el tiempo apremia", indica.

El helicóptero debería ser en muchos casos la primera opción; aunque no siempre es posible: depende de la disponibilidad de efectivos, de la climatología o de las horas de luz

El helicóptero debería ser en estos casos la primera opción. Aunque no siempre es posible. A veces depende de la disponibilidad de efectivos, de la climatología o de las horas de luz. Tiene otra complejidad que hace que no siempre esté disponible", indica el médico de la UCI del 12 de Octubre. No todos los grandes hospitales tienen helipuertos. Incluso, si los tienen, se organizan de diferente manera. El médico explica que, al menos, debería una red de hospitales capacitados para recibir esos vuelos.

Desde el punto de vista del hospital, la celeridad de un traslado en helicóptero permite a los intensivistas "preparar qirófanos, sangre, bloquear que no entre otra cirugía...

Desde el punto de vista del hospital, la celeridad de un traslado en helicóptero permite a los intensivistas "preparar qirófanos, sangre, bloquear que no entre otra cirugía...Y organizar los recursos. Podíamos pensar que los pacientes que iban en helicóptero son los más graves y esto había que comprobarlo (alude al estudio). El tiempo es variable dependiendo del aviso y de cómo está el paciente. Pero nos movemos con tiempos de traslado desde que nos avisan, inferiores a 30 minutos, más cortos que el traslado en UVI médica terrestre", señala el doctor Barea.

Cuando el piloto da el OK

Con la ventaja, añade Jesús Barea de que, en algunos hospitales, el helipuerto está integrado en la zona donde están los pacientes más graves "y eso permite ser muy rápido en la recepción desde el aviso, porque existe muy buena comunicacion con el equipo que atiende en el lugar del accidente. El tiempo de espera es cero. En el momento en el que el piloto nos da el OK, salimos a recibirlo. Para un tráfico o un accidente de bicicleta, en ocasiones se requieren cirujanos, intensivistas, anestesistas...hasta más de 10 profesionales actúan sobre ese paciente".

¿Cómo varía el perfil de ese accidentado que llega a las UCI en verano?. El doctor Barea responde: son frecuentes las caidas deportivas, o haciendo jardinería, las lesiones por zambullidas o los ahogamientos. "Nosotros, que nos dedicamos al trauma, vemos que es una especialidad que refleja muy bien los cambios de la sociedad. Los traumatismos que recibimos a las 12 de la mañana un lunes tienen mucho que ver con los accidentes coche, y de madrugada, los fines de semana, con ocio y consumo drogas, violencia o accidentes provocados por esas drogas", apunta el intensivista.

El patrón de la lesiones

El patrón de las lesiones también es diferente según el medio en el que es trasladado el paciente. Según los datos recogidos en RETRAUCI, el 46% de los trasladados en helicóptero presentaron lesiones de tórax, en contraste con el 40% de los que llegaron al hospital en una UVI Móvil. Además, el 43% de los trasladados en helicóptero presentaban lesión en cabeza y cuello, así como 27% en extremidades y un 14% en abdomen.

El alcohol está presente hasta en el 34% de los ingresos por agresiones, el 28% de las caídas y el 15% de los siniestros viales, sobre todo en hombres.

Antes de este estudio, en mayo, los intensivistas visibilizaban su trabajo y hacían una llamada de atención: en sus unidades ingresan demasiados pacientes por trauma grave. Ingresos muy vinculados al ocio, insisten. Más de 16.000 personas fallecieron en España por lesiones vinculadas con la siniestralidad vial, caídas, agresiones e intento de suicidio, un 15% más que hace una década. El alcohol está presente hasta en el 34% de los ingresos por agresiones, el 28% de las caídas y el 15% de los siniestros viales, sobre todo en hombres.

En el informe 'El impacto de la enfermedad traumática grave en España', elaborado por el mismo Hospital 12 de Octubre y la SEMICYUC, analizaban un total de 15.817 ingresos de personas mayores de 15 años. Entre esas conclusiones, que los siniestros viales (41%), las caídas (22%), los accidentes laborales (10%), las agresiones (8%), las actividades deportivas y de ocio (7%) y los intentos de suicidio (7%) son las situaciones más frecuentes por las que una persona ingresa en una UCI por lesión grave traumática.

Estas circunstancias, que como apunta el doctor Jesús Barea, suceden con mayor frecuencia los sábados y domingos, producen lesiones graves, y provocan la muerte al 11% de los afectados, que permanecen en el hospital durante una media de entre 16 y 21 días.