Laura Montoya, la tiktoker gitana de Llanera: "Lo más bonito de esta vida es ser lo que eres y no aparentar algo que no tienes"

Asus 18 años, Laura Montoya lo tiene claro, "hay que ser naturales y no esconderse". Así lo hace ver en sus vídeos de TikTok, en los que muestra su orgullo de ser familiar, auténtica y con mucho arte. Un valor que lleva en la sangre, pues su padre también tiene una cuenta en esta red social como humorista y su hermano pequeño ya tiene dotes de cantaor.

–¿De dónde es?

–Nací en el antiguo hospital de Oviedo y soy del poblado gitano de Lugo de Llanera, toda mi familia lleva casi treinta años allí.

–¿A qué se dedica?

–Trabajo con mi padre Gabriel Montoya, alias "el Montoya", en la chatarra, en los portes y en lo que salga. Algo que hago con mucho orgullo, alegría y felicidad. También ayudo a mi madre, que es ama de casa.

–¿Cómo se inicia en el mundo de TikTok?

–Empecé subiendo vídeos de lo que hago día a día en la chabola, en mi poblado, en mi trabajo, con los coches, y vi que a la gente le gustaba mucho. Desde ahí, empecé a subir tiktoks reales sobre mi vida y de ahí sale mi fama.

–¿Cuántos seguidores tiene actualmente en su cuenta?

–22.000 seguidores, y creo que voy a seguir subiendo porque estoy dispuesta a enseñar más cosas de mi día a día.

–¿Cómo consiguió hacerse viral en esta red social?

–Todo empezó hablando con un amigo de Bilbao que me dijo, ¿cómo tienes tanto arte y gracia? Y yo le dije: "Porque soy lo que soy, natural, no me da vergüenza enseñar lo que hago ni decir dónde vivo". Así que hice un vídeo explicándolo. No soy caprichosa, no me gasto dinerales en maquillaje, prefiero estar en casa trabajando antes que irme de fiesta y, en vez de gastar dinero por ahí, se lo doy a mis padres para casa.

–¿Cuánto hermanos tiene?

–Soy la única mujer de tres hermanos y más trabajadora que los dos juntos (risas). El pequeño tiene 12 años y el mayor 22. Además, soy madre soltera de un niño de 3 años y tengo claro que tenga la edad que tenga, mientras esté bajo el mismo techo que mi padre, sigo sus reglas. Él manda en mí, pero también me deja tomar decisiones propias.

–¿Qué piensa su familia de los vídeos que hace en esta red social, le apoyan?

–Sí, están muy orgullosos de mí porque soy una niña ejemplar que mantengo las costumbres gitanas, que hoy en día se están perdiendo, y yo también me siento muy orgullosa de ellos. La familia es lo más importante para mí y amo a mis padres con todo el amor del mundo.

–¿A qué se dedica su familia?

–Nos dedicamos a la chatarra, portes, mudanzas... a lo que salga, estamos hechos para todo. Soy feliz. Vivo el día a día en una chabola, no tengo riquezas y lo que gano se lo doy a mi familia para comprar.

–¿Le gusta que la gente conozca sus tradiciones familiares?

–Claro que sí, para nosotros es un orgullo y un honor contarle a la gente cómo son nuestras tradiciones gitanas.

–¿De dónde viene su pasión por los coches?

–Me crie desde pequeña en una chabola rodeada de coches. Mi padre y mi hermano mayor se dedicaban a los vehículos y la mecánica, así que aprendí con ellos. Me encantan los coches, llevo la palabra BMW tatuada en el brazo y a los protagonistas de la película "Fast and furious" en la mano. Muchos amigos de mi padre que son mecánicos me quieren coger para trabajar con ellos.

–¿Y otras de sus aficiones también las muestra en TikTok?

–Los coches, trabajar y, sobre todo, estar con mi familia. Además, sé manejar la cachava, una vara que todo gitano de respeto sabe utilizar. La mayoría de hombres saben usarla, pero en mujeres está muy poco visto y yo sé hacerlo, lo aprendí de mi abuelo el Chango Montoya.

–¿Le gustaría dedicarse profesionalmente al mundo del Tik-Tok?

–Sí, claro.

–¿Y qué haría con el dinero que le podría proporcionar esta red social?

–Si llego a conseguir algo importante les daría todo lo que ganase a mis padres porque se merecen esto y mucho más.

–¿Le queda algo en el tintero para contar?

–Tenemos que ser naturales, como somos, no escondernos, porque lo más bonito de esta vida es ser lo que eres y no aparentar algo que no tienes ni puedes dar. Que viva mi pueblo gitano y que viva toda la familia Montoya de Asturias y de la Sierra, ¡Montoyas al poder!, como decía mi bisabuelo Botón.