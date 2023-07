Una carrera accesible por el cosmos

La empresa palmense Rising Pixels ha diseñado un videjuego ambientado en el espacio para personas con discapacidad visual, auditiva y motora. Desde la empresa canaria han querido desarrollar un juego lo más accesible posible para que el máximo de personas puedan disfrutar. "Hacemos videojuegos para ayudar a las personas, por eso se llaman también juegos útiles", asegura el director, Luca Contato.

La pavimentación táctil, los semáforos con sonido o la información pública en braille son actuaciones necesarias para hacer la vida de las personas con discapacidad visual más inclusiva. Pero, ¿qué pasa con el ocio? Hay muy pocos libros impresos en braille, muchos contenidos audiovisuales no incorporan la descripción de sus escenas, sin embargo, queda mucho trabajo por hacer para que los creadores y empresas apuesten por la accesibilidad de sus contenidos. Por ello, la empresa palmense Rising Pixels ha desarrollado el videojuego Space Warrior, destinado a las personas con discapacidad visual, sonora y motora.

Empezaron en 2014 con el videojuego Inquisitor’s Heartbeat, que según el director, Luca Contato, "gustó mucho, fue un juego comercial de nicho, pero con su éxito". Contato explica que este tipo de juegos nunca son un éxito en ventas porque son "un nicho de mercado", pero en su primera incursión en el mundo del ocio inclusivo recibieron comentarios muy positivos por parte de los usuarios. «Había muy pocos juegos, y muchos eran una batalla naval o juegos de cartas; en definitiva, eran muy sencillos, entonces los ciegos se encontraban en una situación de estar considerados como segunda categoría de jugadores, y nosotros hicimos un juego con toda su historia, el doblaje y una trama que contaba algo», explica.

Hace tres años se volvieron a aventurar con Space Warrior, un audiojuego de carreras espaciales en las que hay que sortear ciertos retos y aniquilar a los enemigos.

El juego nace con la premisa de que sea accesible para distintas discapacidades, aunque la principal sea la visual. "También quisimos incluir a las personas daltónicas, con algunas discapacidades de sonido, así que, también funciona para los sordos porque tiene gráficos y subtítulos, también para personas con dislexia al incluir subtítulos que algunos estudios han demostrado que son más fáciles de leer, y personas con una movilidad reducida porque se puede jugar con una sola mano", detalla.

Los videojuegos para personas ciegas funcionan como los habituales, a excepción de que no suelen tener gráficos, únicamente son sonoros. Sin embargo, Space Wave Race también incluye imágenes porque está destinado a las personas con discapacidad auditiva. Para ello, también incorpora subtítulos que describen las acciones, al igual que lo hace una voz. "Cuando se hace un juego de estas características hay que tener en cuenta algunas cosas como la posición de las teclas, intentar que sean teclas en los laterales del teclado para que sea sencillo llegar para las personas que no ven, además de incluir pocos botones", detalla Contato.

Después de su primer audiojuego, escucharon "todo lo que la gente le gustaba, lo que no le gustaba para mejorar el nuevo videojuego, y así, crear algo que todo el mundo pueda disfrutar". Su desarrollo tiene el objetivo de "crear juegos que trascienden la diversión, sirvan para ayudar a las personas y tengan un componente de aprendizaje y valores positivos para la sociedad".

Al darle al botón de inicio para adentrarse en el cosmos, una voz va guiando al jugador en lo que tiene que hacer, por ejemplo, si hay que dar una vuelta a la izquierda o llega un enemigo o un asteroide para que el jugador actúe. "Tú puedes detectar qué está pasando y dónde si el sonido lo escuchas un poco más a la derecha o en el lado izquierdo, así que hay que estar muy atento y escuchar muy bien", apunta.

El videojuego, por lo tanto, puede ser jugado por todo el mundo, lo que favorece que puedan existir mulitjugadores con o sin discapacidad y favorecer la inclusividad. "Siempre me ha gustado mucho hacer juegos que pueden jugar también personas sin problemas de visión para que se pongan en el lugar de los otros", afirma. Para evitar caer en la tendencia de desarrollar videojuegos más sencillos han planteado desafíos entre personas ciegas y no ciegas con el mismo nivel de dificultad para que sea un juego interesante.

Contato destaca que progresivamente las grandes empresas extranjeras de videojuegos han ido incorporando herramientas de accesibilidad y muchas leyes han puesto el ojo en este tipo de ocio para que sea más inclusivos. "Pero es también por eso que hay empresas pequeñas como la nuestra que intentan explicar también al resto del mundo que es un sector que existe, porque muchas veces nadie se entera que los ciegos pueden jugar, y a veces, ni siquiera los propios ciegos lo saben, entonces podemos concienciar un poco sobre la temática", destaca.

"Hacemos videojuegos para ayudar a las personas, por eso se llaman también juegos útiles", defiende el director de la empresa. Además de los juegos accesibles realizan muchos juegos publicitarios y para empresas que quieren promocionar su marca o generar algún actividad de marketing.

Aunque Luca Contato explica que el desarrollo no es viable económicamente, la satisfacción de permitir que personas con discapacidad puedan jugar vale la pena. Actualmente han vendido unas 1.000 copias del videojuego, además de aquellas que han regalado a asociaciones de personas con discapacidad visual como la ONCE. "Me gustaría muchísimo seguir haciendo juegos accesibles, aunque estamos viendo la forma de hacerlo para que sea rentable a nivel de empresa", detalla Contato. Por ello, si continúan con su proyecto de accesibilidad esperan que sea a través de la financiación pública o con ayudas de empresas. A veces la realidad económica es más dura que vencer al enemigo del último nivel.