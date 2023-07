La moratoria urbanística del Mar Menor decaerá este jueves 3 de agosto sin que la Asamblea Regional apruebe en un pleno una prórroga para ampliar el veto a las construcciones en torno a la laguna salada. Este lunes se reunía la Diputación Permanente a petición del PSOE para intentar convocar en los próximos días a los diputados con el fin de aprobar una ampliación de dicha moratoria, pero los votos en contra del Partido Popular y Vox lo han impedido. Los socialistas y Podemos sí han votado a favor.

A las puertas del Parlamento murciano se han concentrado decenas de personas para exigir precisamente que dicha prohibición permaneciera en pie hasta que estuviera aprobado el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. Al decaer la moratoria, los promotores urbanísticos podrían desde el mismo jueves comenzar a presentar sus proyectos en los ayuntamientos ribereños sin que estos puedan impedir su tramitación.

La moratoria está vinculada a la aprobación de dicho plan de cuenca, un documento que sufre un considerable retraso, ya que debía estar terminado y en vigor tres años después de la ley. Por el momento, se sabe que la Consejería de Fomento ha terminado un avance del documento, donde se recogen los aspectos más relevantes que regularán los usos urbanísticos en el Campo de Cartagena, mientras que se lleva a cabo la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria del proyecto. Pese a esto, Fomento está empleando medios propios para avanzar en el plan tras romper el contrato que adjudicó a una consultora en 2021.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha defendido tras la reunión que, tal y como estaba planteada la iniciativa del PSOE para modificar la Ley del Mar Menor y dar más tiempo a ese veto que afecta a las construcciones, "no existiría el área de exclusión temporal" que plantea la norma. El popular ha adelantado que, una vez reanudada la actividad parlamentaria tras las vacaciones, la formación propondrá una modificación de la Ley por el "procedimiento ordinario" que permita "someter el texto a enmiendas" y "mejorar" el texto propuesto por los socialistas.

El planteamiento del PSOE, justifica Segado, era convocar un pleno extraordinario para "tramitar como lectura única" los cambios en la legislación autonómica, es decir, "sin posibilidad de enmendar una proposición de ley que había presentado el Partido Socialista". El PP, por tanto, se ha opuesto "al haber planteado mal" los socialistas esta propuesta de ampliar la moratoria, iniciativa que ha tachado de "defectuosa". "No rechazamos ampliar la moratoria", defienden, al tiempo que remarcan que hoy no se debatía un cambio en la ley, sino convocar una sesión extraordinaria en el Parlamento.

Segado no cree que, una vez decaiga la moratoria el próximo jueves, se reanude el interés por construir grandes macrourbanizaciones en torno a la laguna: "Lo que se permitiría sería que pudieran avanzar algunas actuaciones urbanísticas que estuvieran sometidas a la moratoria. Pero eso es una cuestión que depende de los a

El PSOE, por su parte, ha culpado a los populares de no tener interés en "proteger el Mar Menor". El secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, ha comparecido ante los medios para señalar que la propuesta nacida de su partido contaba con el aval de sus servicios jurídicos y que sólo se planteaba eliminar del artículo 16 (que contempla la moratoria) la referencia temporal de tres años que se daba al veto urbanístico. "Lo que han hecho hoy ha sido seguir avanzando en esa desprotección del Mar Menor".

Vélez entiende que esta posición de los populares es un signo más "del pacto PP-Vox", que hoy "se han puesto de acuerdo para volcar la iniciativa" del PSOE. El líder de los socialistas en la Región de Murcia califica de "burda las excusas" ofrecidas por el portavoz popular Joaquín Segado, que han terminado con el 'no' del PP en la votación de esta mañana. "La laguna, a partir de este mes, va a quedar en una situación de absoluta vulnerabilidad”.

El diputado de Vox, Rubén Martínez, ha criticado que el Gobierno regional no haya aprobado el plan de ordenación de la cuenca vertiente en los últimos tres años, algo que, a su parecer, "no está justificado". Ha insistido en que la Ley del Mar Menor "no protege la laguna" y ha afeado que "no ha servido para nada" las inversiones que tanto la Comunidad como el Ejecutivo central han prometido para recuperar la laguna. Martínez ha señalado también que su partido se ha opuesto a que este cambio en la norma que se debatía hoy se realice con una tramitación urgente y esperarán a ver qué propone el PP, ya que, asegura, el artículo de la moratoria no sería el único que se tocaría.

Víctor Egío, parlamentario del grupo mixto por Podemos, ha denunciado "la chapuza" que ha realizado el Gobierno regional con el plan de cuenca del Mar Menor, "que ha sido incapaz" de terminarlo en tres años que había de plazo. "El PP ha unido sus votos de forma descarada" a los de Vox "y no habrá una moratoria de forma indefinida": "Lo han hecho con excusas y trampas". Egío acusaba al PP de favorecer los "intereses de la agroindustria y el sector urbanístico", y teme que pueda salir adelante el proyecto de un nuevo hotel de 18 plantas en Santiago de la Ribera, en el antiguo hospital Los Arcos.