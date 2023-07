Una mañana de diversión en el mar para salir de la rutina en Ibiza

Son las 11:30 horas de la mañana y un grupo de jóvenes de varias asociaciones de personas con diversidad funcional se preparan en Talamanca para participar en varias actividades con el grupo del programa ‘Un mar de posibilidades’. La jornada contaba con el apoyo de Palladium Hotel Group, empresa que ha colaborado con su primera acción de ocio solidario ‘4 Causes to Take Action’. La campaña está centrada en cuatro ámbitos de actuación: protección a la infancia, reducción de las desigualdades, cuidado del planeta y acompañamiento de personas mayores. El propósito esta vez se centra en alcanzar el mayor número de donaciones en la isla dirigidas a diferentes colectivos.

El primer grupo llegó a las 9:30 horas a la playa para participar en juegos acuáticos y esperaba para embarcarse rumbo al puerto de Vila, donde otros jóvenes, que también se dirigían a Talamanca, ya habían iniciado otras actividades. «La jornada de hoy es una ampliación de lo que hacemos diariamente. ‘Un mar de posibilidades’ son actividades de mar con gente que requiere de necesidades especiales o integración. Palladium es una de las empresas con las que trabajamos y va a intentar dar más visibilidad a las actividades que hacemos», cuenta Isis Planells, una de las monitoras de actividades. Primera toma de contacto «La mitad del grupo primero navega en el ‘Saga’, un barco antiguo restaurado, y han salido desde el puerto», añade Planells, que explica que acaban de hacer el intercambio de grupos en la playa y en este punto realizan actividades de movilidad, circuitos y varias actividades en el mar. «Ha ido muy bien de momento. Con el primer grupo ha sido una primera toma de contacto porque no los conocíamos y se han integrado rapidísimo. Era importante hacer ese vínculo y se lo han pasado genial», añade Planells. «Estoy pasándolo muy bien. He ido en barco y he hecho muchas cosas más», explica Denisa Alexandra Epure, una chica de la asociación ADIF, que está pasando una mañana entretenida mientras se come el picnic que les han preparado: tortilla, coca de pimientos y melón. «Me ha gustado ir en barco. Ahora quiero ir a vela y también me gustaría hacer natación», cuenta Epure, que no es la primera vez que participa con el programa. Los chavales vienen y van por la playa mientras otros llegan para continuar las actividades. Mónica Pallarès, que viene con Adif, ha llegado hace un rato de la excursión en barco y relata que ha sido bastante divertido y que hace tiempo que participa en las actividades que realizan dentro del programa. «Hemos ido a un barco hasta aquí, donde hacemos una fiesta de despedida. Ahora haré kayac o iré con la plataforma, lo que me digan», comenta. «Me lo estoy pasando bien. He ido en barco desde el puerto hasta aquí y ahora iré en kayac. Algunas veces hacemos estas actividades y yo vengo siempre los martes desde hace mucho tiempo», expresa Iván Agudo, un chico que viene gracias a Adif también. Varios monitores entretienen a los muchachos jugando a la pelota antes de empezar las actividades acuáticas, mientras otros están pendientes de los jóvenes que se encuentran en la zona del picnic que habían organizado para almorzar. «Cada día vienen grupos de distintas asociaciones y hacen actividades especiales adecuadas sus necesidades», narra Esther Roig, otra de las monitoras de ‘Un mar de posibilidades’. Además, explica que cuando son actividades para personas mayores, les hacen ejercicios de movilidad y masajes antes de entrar en el agua, pero en cambio cuando son grupo de jóvenes, como en esta ocasión, hacen actividades más intensas. «Desde que llegan hasta que se van no paran. Ahora vamos a hacer kayac, pádel surf e iremos en la plataforma [flotante]. Se lo están pasando fantásticamente y la mayoría ya nos conoce y están encantados», añade contenta Roig mientras disfruta de la mañana con los jóvenes.