El miércoles por la tarde tuvo lugar el desfile de moda que impulsa la inclusión total ‘Fashion kids’, un evento que, según cuentan desde NM Events, «dejó maravillado a todo el público gracias al esmero con el que desfilaron los pequeños». Gracias al éxito obtenido en las ediciones anteriores, este es el tercer año que se celebra esta iniciativa que organiza NM Events in Ibiza e impulsa Bam-bu-ku.

Al igual que en los años anteriores, la tienda de moda infantil Colorins, aportó los looks que se lucieron sobre la pasarela. El Club Gimnasia Rítmica Portmany se ha sumado a esta colaboración protagonizando dos de sus números.

La entrada, con un coste de 3 euros, ha sido destinada de forma íntegra a la asociación Ibiza IN, la asociación ibicenca que vela por la plena inclusión de las personas con diversidad funcional en todos los ámbitos; lo que demuestra el compromiso de Fashion Kids con la inclusión y la solidaridad.

El evento impulsa la inclusión total con la participación de los más pequeños de Ibiza IN. Todos juntos con las últimas tendencias en moda infantil de la boutique Colorins, desfilaron con mucha confianza, destreza y alegría, demostrando que la moda es para todos.Como novedad de este año, la nota de prensa cuenta que la propietaria de Colorins, Noelia Corro, presentó la colección de su nueva marca de diseño propio inspirada en la isla de Ibiza: CO & CO.