‘Un mar de posibilidades’ podría desaparecer si no continúa el Club Náutico

Un futuro incierto y con un «riesgo real». Pedro Cárceles, director de ‘Un mar de posibilidades’, el programa social e inclusivo del Club Náutico de Ibiza (CNI), no disimula su preocupación por el futuro de esta iniciativa, que este año cumple dos décadas de existencia. Hasta ahora ha funcionado siempre de la mano del Náutico, por lo que su existencia se vería comprometida en el caso de que cambie la concesión.

«‘Un mar de posibilidades’ requiere de una estructura administrativa y náutica. Es una actividad compleja. El CNI ha servido para que nosotros podamos seguir funcionando», explicó ayer Cárceles durante la presentación de las actividades de la nueva edición. «Nuestro futuro es incierto», admitió, «el Club Náutico está actualmente sometido a unas incertidumbres y eso lo notamos».

Cárceles se mostró inquieto por el futuro de esta iniciativa, en el caso de que cambie el modelo de gestión de las instalaciones que actualmente gestiona el CNI. «En un mundo lógico, esto no debería suceder. En un mundo lógico, debería continuar el Club Náutico Ibiza. Pero si esto no es así, ‘Un mar de posibilidades’ podría desaparecer».

«Somos transparentes»

Una opinión que secundó Vicent Canals, gerente del CNI, quien también participó en la presentación de y que reconoció que «el Club está en un momento de incertidumbre porque nuestra concesión finaliza en un año». El gerente defendió la actuación del Club, de su presidente, Joan Marí, y del alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, imputados por el ‘caso Puertos’ por un presunto amaño de los contratos de las instalaciones portuarias, y reivindicó el derecho de la entidad a tener «reuniones y conversaciones» con los políticos para expresar sus reivindicaciones, como «hacen también otras asociaciones». «Somos una entidad transparente. Pedimos reuniones y tenemos contactos, siempre desde la legalidad», reiteró.

El gerente del CNI se reafirmó en su apuesta por las iniciativas sociales como ‘Un mar de posibilidades’ y recordó la petición efectuada en el Congreso de Clubes Náuticos que se celebró en La Palma los días 28 y 29 de abril, en la que se reclamó «que se reconozca la singularidad de los clubes náuticos que nos mantenemos como entidades sin ánimo de lucro y apostamos por una marina social», para hacer frente a «fondos de inversión que solo son proyectos mercantiles».

Dos décadas de trabajo

Precisamente, el CNI fue el espacio que acogió la presentación de las actividades de ‘Un mar de posibilidades’ para 2023, y que es continuista respecto al trabajo realizado hasta ahora: «No queremos crecer más. Ahora toca asentar lo que tenemos», explicó Cárceles, «empezamos con una actividad con cuatro niños con deficiencias visuales, y este año está previsto que participen entre 350 y 400 usuarios».

En este año, se prevén más de 100 actividades con diferentes grupos de usuarios, de las cuales 48 serán contratadas por el Consell de Ibiza, 11 por el Ibsalut, 19 por la Fundación para la Dependencia y 8 por la Fundación Ignacio Wallis. Participarán asociaciones -Once, Apneef, Apfem, Affares, Aspanadif, Proyecto Hombre, Cáritas, Aecc, Creix-, centros escolares, ayuntamientos y centros asistenciales -centro de salud mental y talleres ocupacionales de Can Raspalls, residencia geriátrica y talleres ocupaciones de Cas Serres, el hospital de día de salud mental de Can Misses, la residencias de Can Blai, Reina Sofía y Sa Serra, la Llar Mare del Remei y el centro de protección de menores Pare Morey- así como la asistencia de particulares a través del programa Gent Gran del Consell.

Las actividades lúdico-terapéuticas se desarrollarán en la playa de Talamanca e incluyen samoterapia -terapia con arena de mar-, reflexoterapia, propiocepción, activación física, juegos de memoria y coordinación, además de actividades náuticas como la plataforma de de hidromasaje, kayak, vela ligera, snorkling y, como novedad, una navegación a vela en una goleta.

Cárceles destacó especialmente las actividades dirigidas a las «personas mayores que están en residencias y que lo han pasado muy mal» durante la pandemia.

Al acto de presentación acudieron también Marta Guitián, directora de empresa de Caixabank en las Pitiusas, y Ramón Arenaza, técnico del CNI.