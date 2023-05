La Trobada Esportiva Escolar de Sant Antoni regresa de nuevo este año con la participación de 1.554 alumnos de los diferentes centros educativos de primaria del municipio. El encuentro, que llevaba tres años sin celebrarse con motivo de la pandemia, alcanza su decimonovena edición y se organiza en el Complejo Deportivo de Can Coix.

En las jornadas, que arrancaron el martes con los cursos de sexto de primaria, los alumnos pueden practicar diferentes actividades deportivas como baloncesto, voleibol, atletismo y juegos acuáticos. Para ello, cuentan con la colaboración del Club Bàsquet Sant Antoni, el Club Voleibol Playa La Tribu Ibiza, el Club de Atletismo Sa Raval y los monitores de la piscina de Can Coix.

Las seis jornadas se celebran de 10 a 13.15 horas, destinando cada una a un curso escolar. Participan los once colegios del municipio (Cervantes, Vara de Rey, Can Coix, Guillem de Montgrí, Sant Antoni, Buscastell, Santa Agnès, Sant Rafel, Sant Mateu, Can Bonet y Santísima Trinitat).