IES Balàfia se corona en la final de Eivissàpiens, el concurso de cultura de Ibiza

Once años después de obtener su última olibassa, los alumnos de cuarto del IES Balàfia se alzaron ayer como los vencedores del Eivissàpiens, el concurso de cultura de Ibiza y Formentera. Una edición insólita, ya que en la final participaban tres escuelas que nunca habían ganado el concurso -Xarc, Can Bonet y Algarb- y una que solo lo había ganado una vez, Balàfia.

«Es una edición especial, porque es el quince aniversario», dice Joan Carles Escandell, uno de los creadores de Eivissàpiens, frente al abarrotado auditorio de Can Ventosa, «además, por primera vez, los cuatro finalistas son de fuera de Vila. Disfrutad de esta gran fiesta de la cultura pitiusa y que gane el mejor».

Pero empecemos por el principio. Son las 10 de la mañana y los alumnos de los cuatro centros educativos finalistas caldean el ambiente. Bombos, timbales, bocinas e incluso un corn dan a Can Ventosa el ambiente de una grada futbolera. Tienen quince años de edad, están apabullados por las hormonas y atravesados por la adrenalina. Los improvisados líderes de animación alzan los brazos y jalean a los suyos, que entonan el nombre de su instituto como si fuera un canto de guerra. Por la megafonía suena ‘Born to be alive’ de Patrick Hernández, pero la hora de la verdad es cuando suena ‘Back in black’ de AC/DC y aparece en el escenario otro de los creadores de Eivissàpiens, Vittorio Maganza, que es quien ejercerá de conductor del concurso. Maganza, que se las sabe todas, caldea el ambiente: «¡Quien anime con más fuerza, se lleva le primer punto!» y Can Ventosa se viene abajo. Jamás, en la historia de este espacio, se habrá oído estrépito semejante.

Preguntas, ucs y emociones

Los primeros concursantes se sitúan tras sus respectivas mesas. A lo largo de la mañana, desfilarán todos los alumnos de cada clase de cuarto de secundaria, divididos en grupos. La primera prueba se basa en adivinar refranes y expresiones populares, como ‘Ets més eivissenc que ses garroves’ o ‘Plou poc, però per lo poc que plou, plou prou’.

Después, llega la primera prueba de fuego: diez preguntas que valen 50 puntos cada una, y en las que los participantes tienen que escoger entre cuatro opciones. Las preguntas son sobre geografía, cultura e historia local, como por ejemplo: ‘¿Dónde se encuentra el lugar conocido como Es Copinar?’, ‘¿Quién era el rey de la corona cataloaragonesa durante la conquista de 1235?’ ‘¿Cómo se llaman los hornos usados para hacer carbón?’.

Y aquí está la clave que decide el devenir del concurso: Balàfia acierta ocho de las diez respuestas y se coloca con 420 puntos, seguidos por Can Bonet (310), Xarc (220) y Algarb (140), que deberán remar para recuperar el tiempo perdido.

Después, llega la prueba de talentos: Xarc apuesta por una emotiva actuación musical, Can Bonet por un esforzado intento de recrear de ball pagès, Balàfia por una escena teatral costumbrista y Algarb por una coreografía gimnástica que, finalmente, se lleva el gato al agua y los diez puntos. Entre actuación y actuación, se pinchan los éxitos del momento. Cuando suena Quevedo, todos los adolescentes corean al unísono el «¡¡Queeeedateeeeee!!», y después es el turno de Rosalía, que afirma que hoy saldrá de la disco coroná pero, ¿quién saldrá coronado del Evissàpiens?

Se suceden las pruebas visuales, en las que hay que acertar qué planta corresponde a cada foto, y los jóvenes deben distinguir la farigola del fonoll. Una prueba sobre tir amb bassetja, presentado por el especialista Pep Ribas, que inicia su larga presentación con un «seré breve», y una muestra de ucs en las que cinco alumnos de cada instituto intentan lograr el uc perfecto.

Algunos, tras su grito, se golpean el pecho, como si hubieran marcado un gol en la final de la Champions. Desde los asientos, sus compañeros les jalean. Los adolescentes están ruborizados exponiéndose en el escenario, entre el vértigo y la vergüenza, la excitación y el miedo a defraudar. Después, aliviados, se abrazan entre ellos y entonces uno comprende que esta experiencia no la olvidarán en su vida.

Antes de la prueba definitiva, el dúo Esta me la sé interpreta con guitarra y batería, ‘Anàrem a Sant Miquel’ y ‘Jo tinc una enamorada’, que todos cantan al unísono, en un momento de comunión no tanto generacional como local, como si estos chavales supieran que estas canciones y todo lo que han aprendido durante este concurso, es lo que les hace diferentes. Ni mejores ni peores. Solo ibicencos, de nacimiento o de adopción, y bajo este techo y compartiendo esas melodías, todos son iguales.

Llega la hora de la verdad. Diez preguntas más, a 50 puntos cada una. ¿Podrá Balàfia mantener su ventaja? Se suceden las preguntas -‘¿De dónde era arzobispo Guillem de Montgrí? ‘¿Qué partió le correspondió a Nunó Sanç?’. Y tras dos errores de Balàfia, parece que la remontada es posible y los alumnos de Can Bonet entonan el «sí se puede». ‘¿Qué baluarte añadió Fratin a las murallas renacentistas de Ibiza?’ Can Bonet apuesta por Santa Tecla pero yerran, Balàfia por Santa Llúcia y son ellos los ganadores.

Suena el ‘We are de Champions’, hay llantos, timbales, euforia, invasión de escenario e, incluso, hay jóvenes que se besan. Para ellos, este Eivissàpiens será un recuerdo imborrable. Llegará el futuro y el cinismo y la realidad ahogarán sus anhelos, pero en el fondo de sus corazones, este día pervivirá para siempre.