La película ‘Amigos hasta la muerte’, ópera prima como director de Javier Veiga, clausuró ayer las proyecciones de la Sección Oficial de Largometrajes de los Premios Astarté en el Cine Regio de Sant Antoni, en el marco del Festival de Ibiza, Ibicine. Este trabajo, que está protagonizado por el propio Javier Veiga, la actriz Marta Hazas, quien también coproduce este filme, y por el actor Mauricio Ochmann, está nominado a Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Actor Protagonista para Javier Veiga, Mejor Actriz Protagonista para Marta Hazas y Mejor Dirección de Fotografía para Miguel P. Gilaberte. Unos que se entregan hoy en la gala de clausura de Ibicine, en el Cine Regio de Sant Antoni.

La proyección de ‘Amigos hasta la muerte’, producida por Undodez, Onírica Films y Medio Limón y presentada en la 26ª edición del Festival de Málaga, contó con una alfombra roja por la que pasó Javier Veiga, quien afirmó que «la intención de esta comedia dramática es poder jugar con las diferentes emociones durante toda la trama. Es una comedia que da muchas vueltas y, aunque tiene un arranque divertido, poco a poco la historia te hace viajar por todo tipo de estados y el objetivo es que, al salir de la sala, la gente se vaya con esa sensación de querer vivir la vida al máximo». También estuvo presente Marta Hazas, quien compartió con los espectadores que «en esta historia se reivindica el valor de la amistad junto a un tema tan tabú en nuestra sociedad como es la muerte».

Tras la proyección tuvo lugar un coloquio en el que también estuvo la directora de Ibicine, Helher Escribano, y en el que Veiga relató: «Yo siempre escribo historias que te llevan por distintos caminos y que no son lo que parecen, ese el tipo de cine que me gusta a mí, creo que engancha y así lo hemos hecho con ‘Amigos hasta la muerte’».

«Me da mucha pereza cuando a las mujeres nos ponen el típico papel blanco y lleno de virtudes. En este caso no es así y me encanta», destacó por su parte Marta Hazas. «Esta película la protagonizan tres personajes que, salvo por un pequeño detalle, podrían ser perfectamente intercambiables y eso me parece fascinante», concluyó la actriz.

Sección oficial

Así finalizó la proyección de todas las propuestas de la Sección Oficial de Largometrajes de Ibicine, que hoy celebra su gala de clausura, presentada por la cómica Meriidiano, donde se darán a conocer todos los ganadores de esta sección oficial y con la que concluirá esta sexta edición de Ibicine.