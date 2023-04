La naturaleza envuelve a los novios que se casan en el Hotel Rural Can Curreu, un paraíso para dar el ‘sí, quiero’ en el corazón de Ibiza. La esencia de la isla se respira en cada rincón de este alojamiento, uno de los preferidos por los residentes para casarse, pero también el que escogen parejas de diferentes lugares de Europa y del mundo para celebrar su día más señalado.

La versatilidad de los espacios de Can Curreu permite diseñar bodas personalizadas, con detalles al gusto de los novios. En sus amplios jardines se puede celebrar la ceremonia, entre los contrastes de la vegetación y con las impactantes vistas a las montañas de Ibiza como telón de fondo.

Celebrar el cóctel en torno a la piscina es otra de las recomendaciones de Can Curreu, especialmente si es al atardecer. Allí los invitados pueden ir abriendo boca con los aperitivos antes del banquete, en el que se sirven elaboran recetas creativas de esencia mediterránea con los productos más frescos.

Estel, para bodas urbanas

Lejos de Can Curreu se encuentra Estel, el restaurante ideal para quienes prefieran una ubicación urbana, al lado del mar. Situado en el paseo marítimo de Santa Eulària, el establecimiento ofrece los mismos servicios que Can Curreu en un entorno totalmente diferente. Calidad, experiencia y personalización para que las parejas no dejen de hacer realidad todos sus deseos en el día de su boda.