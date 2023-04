IB3 estrena ‘Closed Bar’, la serie de José Boto «100% hecha en Ibiza»

Los proyectos audiovisuales suelen tener vidas caprichosas. Una idea que empieza de una manera se transforma en otra cosa distinta; proyectos que parecen morir, renacen de manera insospechada, y material que dormía el sueño de los justos en el disco duro de un ordenador recibe una bola extra gracias una afortunada carambola.

Un ejemplo lo tenemos en ‘Closed Bar’, la serie que el humorista afincado en Ibiza José Boto rodó en 2021 de manera artesanal con un equipo formado exclusivamente por profesionales de la isla, y que no pudo terminarse por la falta de músculo financiero. Dos años después, los cuatro capítulos que se pudieron grabar llegarán por fin al gran público gracias a IB3, que ha decidido apostar por ella. ‘Closed Bar’ se estrenará el viernes 21 de abril a las 23 horas, en el canal autonómico. Será, además, un hecho insólito, ya que las producciones audiovisuales baleares que emite IB3 están rodadas en catalán, pero este caso será una excepción.

«Pese a que es una serie rodada en castellano, IB3 la ha querido emitir para poner en valor un producto que consideran que tiene calidad», explica José Boto, guionista, director, protagonista y alma del proyecto: «Es una forma de visibilizar el trabajo que se hace de la isla, porque es una serie 100% ibicenca. También les interesó porque mostramos una cara de Ibiza maravillosa que va más allá de los tópicos».

El proyecto inicial era de nueve capítulos y, pese a que IB3 no se ha decidido a realizar un desembolso económico para terminarla, sí que emitirá los episodios rodados. Aquellos que vivan fuera de Balears también podrán verla a través del canal que la televisión autonómica tiene en la plataforma Movistar +.

Rodar en pandemia

‘Closed Bar’ se gestó en invierno de 2021, cuando un rebrote de la pandemia provocó un nuevo cierre de los negocios de la isla. Durante esas semanas, Boto estuvo ayudando a su amigo Ruy Montero, propietario del bar La Kokotxa, en las obras de reforma del local. Allí, encerrados y entre charla y charla, surgió la idea de una serie.

«El bar que da nombre a la serie está inspirado en ese templo del humor que es La Kokotxa. Al principio la idea era hacer un formato parecido a Cámara Café: pildoras breves y con un escenario único, para luego colgarlas en mi canal de Youtube», explica Boto, aunque luego el proyecto fue cambiando: «Sucede lo de siempre, que me animo y empiezo a escribir guiones y veo que esto puede dar para una serie. Al final escribí nueve capítulos de 20 minutos con muchos escenarios exteriores, aprovechando la luz y los rincones de la isla».

Al aumentar las dimensiones del proyecto, empezó una nueva aventura, que fue la de encontrar financiación. Un trabajo en el que Boto tuvo que luchar nuevamente contra sus molinos de viento particulares: «Durante tres meses llamé a todas las puertas, me moví para lograr una ayuda. En muchos casos, eran aportaciones en especie. Un restaurante daba de comer al equipo a cambio de rodar una escena. Las empresas estaban cerradas, pero aportaban lo que podían».

Es el precio de vivir extramuros de la industria audiovisual, muy focalizada en Madrid y Barcelona y, en el caso de Balears, en Mallorca: «Tuvimos la suerte de contar con la ayuda del Consell, que enseguida se subió al proyecto, y luego logramos la colaboración de los ayuntamientos de Sant Joan, Santa Eulària y Sant Antoni».

Boto se siente satisfecho por el resultado final, que demuestra que «con pocos recursos económicos, pero con talento, puede salir un buen producto, y los artistas de la isla tenemos más talento que recursos. Es una isla cara para todo, para producir y rodar, pero cuando tienes amigos que te siguen en estas locuras, todo se puede conseguir».

Una isla inesperada

La sinopsis de la serie explota algunos de los temas favoritos de Boto como comediante, y es la sensación de extrañeza que experimenta alguien que llega por primera vez a la isla y se encuentra con que Ibiza no tiene nada que ver con lo que le habían contado de ella. En el caso de ‘Closed Bar’, el protagonista llega a la isla con la intención de trabajar de temporada, pero se encuentra con todos los negocios cerrados.

«En ningún momento decimos que está cerrado por la pandemia, pero se encuentra con una isla cerrada», explica Boto, «En el mismo aeropuerto, una chica [interpretada por Bárbara Hermosilla] casi le atropella con la moto. Tras este susto, ella se siente en deuda con él e intenta ayudarle y le presenta a gente que le ofrece trabajo, y como él no sabe decir que no, se va metiendo en una serie de situaciones divertidas y surrealistas». En este periplo rocambolesco, el protagonista -que interpreta el propio Boto- conocerá a gente local «que le enseñará rincones maravillosos y que no se esperaba encontrar».

El tono de la serie es de comedia amable y familiar, inspirada, según su creador, en series como ‘Siete vidas’, donde el propio Boto dio los primeros pasos de su carrera: «Allí estuve trabajando dos años y para mi fue un gran aprendizaje. Me gustaba mucho cómo se grababa y los giros de sus guiones».

El equipo de la serie es 100% ibicenco y para los que formaban el equipo técnico este proyecto tuvo también mucho de desahogo: «Entiendo que durante la pandemia las administraciones públicas tenían otras prioridades, pero la cultura y los artistas también teníamos que seguir adelante. Aquí había técnicos, cámaras, sonidistas… que estaban parados, y algunos soltaron una lágrima cuando pudieron sumarse al proyecto. En una época en la que se precisaba tener la cabeza ocupada, esta serie nos salvó a muchos».

El resultado de todo este trabajo se podrá ver a partir del próximo 21 de abril en IB3 TV.