Una festa d’aniversari teatral i musical per a Dolors Corderas

El passat 31 de març el teatre de Can Ventosa es va convertir en una festa. El Grup de Teatre Pedro Cañestro ens va convocar a l’estrena d’una nova obra de Bernat Joan i Marí, la qual sense saber-ho es va convertir en una autèntica festa: vàrem celebrar l’aniversari de Dolors Corderas, que ens va deixar aviat farà un any. Tot el públic entràvem una mica intrigats i ansiosos per veure què passaria amb el got de paper reciclable que ens donaren a l’entrada. Cosa estranya, no hi havia programa de mà, en canvi ens donaven un punt de llibre dins un got, i apa, cap a endins.

Bernat Joan i Marí havia escrit una nova obra de teatre, aquesta vegada justament per celebrar l’aniversari d’aquesta gran dona i actriu que va ser Dolors Corderas: ‘Dolors: ànima, cor i vida’. És una nova obra de teatre musical que tenim en la història d’Ibiza: sia molt ben venguda aquesta nova proposta. Quan vaig sortir de l’obra tenia la impressió d’haver assistit a una gala musical de Cap d’any o de la nit de Nadal, i així vaig comentar-ho a l’autor quan el vaig saludar per felicitar-lo, a la sortida, mentre brindàvem amb un got de cava. Com que sempre m’ha agradat fer comparacions amb el teatre català, jo diria que aquest tipus de teatre s’ha d’adscriure al teatre musical en la mateixa línia que la companyia La Cubana. Ara ja he dit per què servia el gotet de plàstic que ens havien dat quan entràvem a la sala.

L’espectacle comença amb una introducció de piano de la mà de Santi Pérez i de Clara Joan al violí que ens introdueixen a l’ambientació de l’obra, i ben aviat surt la primera estrella, Àngels Martínez, recitant un poema de l’autor de l’obra, molt sentimental dedicat a l’homenatjada Dolors. I ara sí, ja comença la funció amb la protagonista, Dolors Corderas, ressuscitada per Pilar Costa, la festa s’anava convertint en una gala de varietés, amb Dolors Corderas cantant ‘Alma, corazón y vida’ del grup Los Panchos; de Pilar Costa o Dolors volem destacar la seua versatilitat per canviar de personatge, quan recorda els principals papers que va interpretar Dolors a ‘Bodas de Sangre’ de Federico García Lorca, la ‘Lisístrata’… I l’altra actriu convidada a la gala va ser Mary Santpere, interpretada per Marilina Marí, que també va sebre lluir el seu paper interpretant ‘La violetera’ i el ‘Tango de la cocaína’. A la festa de la Dolors també hi assistiren alguns déus de l’Olimp, que deixaren els seus deures diaris per baixar a la festa: Talia, una de les tres gràcies de Grècia que presidia les festes artístiques , ara molt ben interpretada, amb l’habitual elegància per Maria José Vidal; també assisteix a la festa el déu Dionís i/o Bacus, déu del vi, interpretat meravellosament per Juanjo Resina. És molt divertit, perquè Dionís, embriac de vi, es perd entre el temps de Grècia i de Roma; i per acabar aquest retaule de personatges de l’antic teatre clàssic també apareix el Corifeu, el director del cor de la tragèdia clàssica, interpretat per Vicky Roldan, i finalment el cor, una de les parts més lluïdes de l’obra: Paula Ramos, Jordi Sanou, Joanna Gorzyca, Brenda Sara, Melodie Nouveau i Àngels Martínez, ens presenten amb les seues dolces veus un agradable concert de cant: interpreten ‘Amor particular’, de Lluís Llach, la sardana ‘La Moreneta’, ‘Libiamo’ en versió lliure de Bernat Joan, ‘Cant de lluita’, del grup Roba Estesa i el magnífic sol de Paula Ramos cantant, ‘Se’n va anar’.

Dos mons

Dins aquesta obra trobam dos mons que es fan presents damunt l’escenari, per una banda els personatges de l’Olimp i de l’antiga tragèdia grega, i per altra banda els personatges de la terra, entre els quals tenim la Dolors i el seu marit Robert, interpretat per Vicent Torres, a més de Mary Santpere; ah, i entre els dos mons apareix el Barruguet o Fameliar, molt ben interpretat per Lourdes Tur Serra. Com a estrelles convidades apareixen en escena el trio Ses Pageses emprenyades, ben conegudes als escenaris de les Pitiusas, que són na Neus Torres, na Francisca Salvadó i n’Esperança Llorens, que acaben de donar la nota de color al muntatge. L’espectacle acaba amb el record de Monserrat, on varen ser enterrades les cendres de Dolors i amb el cant de Molts anys! , amb el brindis de cava. No podem acabar sense felicitar l’autor Bernat Joan i Marí per aquest nou text teatral i la directora Àngels Martínez i a tota la troupe. Gràcies per la bona feina i per haver-nos convidat a aquesta festa teatral.

Dolors Coderas va néixer a Barcelona i va començar a fer teatre amb el grup del Clot de Barcelona quan tenia 17 anys, fent un paper de monja. L’any 1984 va arribar a Ibiza i va dedicar tota la seua vida al món del teatre: teatre per a escolars, es va integrar dins el Grup de Teatre d’Arts i Oficis, i fins i tot va fundar el grup de teatre de persones majors a la Llar d’Ibiza amb el nom de Querubines. Va morir l’any 2022 als 78 anys.