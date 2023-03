Piensa en todas esas veces que estás con tus amigos o pareja y no sabes qué plan hacer. Que si van al mismo bar de siempre, que si pican algo en el chiringuito de todos los fines de semana… Si estás buscando sumergirte en una experiencia con todos los sentidos y disfrutar de un plan único, sigue leyendo que tenemos algo para ti.

El plan que vamos a contarte a continuación es ideal ya sea bajo el sol o las estrellas, con otra persona o en grupo, entresemana o un sábado. Sea un contexto u otro, encontrarás lo que buscas en UP en The Standard, Ibiza, el sitio de ocio por excelencia en la isla.

A continuación, te invitamos a descubrir tan solo un poco de todo lo que queremos contarte. Déjate llevar y deléitate con la gastronomía mexicana y japonesa que UP tiene para ti.

Experiencia con altura en UP

Como habrás podido notar en el vídeo, desde aquí puedes disfrutar de vistas panorámicas al Castillo y al puerto, en un espacio de unos 450 m² con distintos atractivos. En este sentido, ofrece distintos planes para vivir un día o una noche sin igual.

Por una parte, su apuesta por el ocio diurno consiste en un menú renovado y una zona de bar lounge, en el que se puede disfrutar de una copa acompañado de un gran ambiente. Y, cuando el sol cae y da paso a la noche, la terraza da lugar al menú nocturno con una oferta sabrosa y para todos los gustos. Además, será el momento de los happenings con música en directo y sesiones de DJ que marcarán el ambiente.

Sabores que te harán volar

Uno de los sentidos que mayor disfrute ofrece es el sabor. Y, en este sentido, la oferta de entrantes, platos y postres de UP harán estallar un sinfín de gustos en tu boca. Puedes comenzar con unas deliciosas croquetas de cerdo al achiote o un edamame con chile aguajillo ahumado. Terminarás chupándote los dedos, pero apenas es el comienzo…

Una vez que tus papilas gustativas ya están en acción, es momento de darle paso a los platos y la nueva carta temaki, los verdaderos protagonistas de la cocina UP a partir del sábado 1 de abril. No puedes irte sin probar un temaki, como el de salmón, mayo picante, wakame e ikura, o el de lubina cítrica, caviar oscietra y crujiente de puerro.

En caso de querer un plato un tanto más tradicional, pero con un toque mexicano, tienes que pedir el taco de gamba en tempura.

Y si tu idea es disfrutar en pareja, puedes optar por el chuletón a rajas para dos. Acompañadas de tortillas de maíz y una selección de salsas, el chuletón UP te harán tocar las nubes. Todos estos platos los puedes coronar con algunos de los postres, como la tarta tres leches con helado de almendra o el taco de chocolate Valrhona y frutos secos. ¿Aún te lo estás pensando? ¡Puedes reservar mesa ahora mismo!

Y ahora, un momento relax

Como bien te adelantamos en los primeros párrafos de esta pieza, UP es un sitio acogedor en el que podrás quedar con amigos y pasarlo a lo grande. Luego de disfrutar de la cocina de la casa, es momento de dejarse llevar por la música y degustar los cocktails UP. Si quieres ir a lo seguro, puedes optar por un UP Margarita, un cocktail clásico con un toque único.

¿Quieres innovar y romper un poco con las normas? Pues el Ibizan Sunrise es para ti, con sotol, oporto, piña, fruta de la pasión y lima. Y, un paso más allá, está el Cathedral Smash, con racilla, lima, pepino, albahaca y pimiento jamaicano. Consulta la carta y encuentra tu cocktail ideal para tu próxima salida con amigos en Ibiza.

The Standard, Ibiza, una opción diferente en la isla

Muchos son los hoteles que puedes encontrar en Ibiza, pero ninguno te ofrecerá la experiencia que significa alojarse en The Standard, Ibiza. Ubicado en el icónico paseo de Vara de Rey y a pocos metros del puerto deportivo, este edificio inaugurado hace un año cuenta con 53 habitaciones y suites. Todo esto lo convierte en un hotel referente en la isla, el cual, como habrás notado anteriormente, resalta por ofrecer experiencias gastronómicas únicas.

En el caso de que estés en la búsqueda de una estancia más íntima, a una manzana del hotel tendrás Casa Privada, una elegante residencia privada que combina a la perfección todas las ventajas de un hotel con las de una vivienda. Conformado por 14 alojamientos individuales distribuidos en cinco plantas, el establecimiento cuenta con dos Terrace Suites con bañeras al aire libre. Y, para una experiencia aún más inolvidable, podrás disfrutar de la piscina y del bar en la azotea, además de un estudio de yoga y un salón privado.

Puedes reservar pinchando aquí o comunicándote al teléfono +34 871 02 79 06.