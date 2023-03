‘Mi queridísima Marta’, nueva novela de la escritora Ángeles Díaz

El cuarto libro de la escritora vinculada a Ibiza Ángeles Díaz (Jerez de la Frontera, 1967) ahonda en los sentimientos humanos y es un antídoto contra los prejuicios establecidos sobre las personas. ‘Mi queridísima Marta’ (Editorial Adarve) acaba de salir a la venta y arranca con la historia de Marta, una mujer madura con vida anodina que hereda una casa de su exsuegra, con la que no tenía relación desde hacía muchos años.

«Intento hacer reflexionar al lector sobre nuestras propias percepciones: emitimos fácilmente juicios sin información y opiniones sin preguntas; nos cuesta escuchar a los demás. Las cosas, muchas veces no son como parecen y debemos tener los poros abiertos para absorber no sólo los sentimientos propios, sino también los ajenos», afirma Díaz, que residió y trabajó en Ibiza durante su juventud.

La llegada de Marta a un pueblo del que todo lo desconoce y las relaciones que va tejiendo en él, así como el descubrimiento progresivo de la personalidad de su exsuegra, van sumergiendo al lector en una sucesión de sorpresas que mantendrán despierta su curiosidad hasta el final.

«Escribiendo ‘Mi queridísima Marta’, he reído, he llorado y he aprendido», afirma Ángeles Díaz. «He aprendido mucho, y creo que todas esas sensaciones han impregnado sus páginas».

Con anterioridad, la escritora ha publicado ‘Palabrería’ (2014), ‘Las flores azules de mi vestido’ (2017) y ‘Tres días de junio’ (2020), en las que siempre ha dado protagonismo al mundo de los sentimientos, inspirados en ocasiones en sus propias experiencias. Al margen de estos tres libros, es autora también de numerosos relatos cortos, alguno de ellos galardonado.