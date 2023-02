Corbatas de papel, tazas, llaveros o unas herramientas de cartón. La mayoría de los padres de la década de los 90 sabían que el día 19 de marzo alguno de estos regalos en forma de manualidad llegarían a sus manos. Así que cada Día del Padre, ellos se hacían los sorprendidos y agradecían a sus hijos y a sus profesores del colegio haber dedicado algo de tiempo en hacerles minuciosamente esos regalos. El mismo mantra se repetía en mayo por el Día de la Madre, pero los regalos eran otros (collares de macarrones, cartas o flores). Pero todo eso ha cambiado, porque la vida avanza y la sociedad con ella. Desde hace años muchos padres y madres, AMPAS y los propios centros educativos han optado por no celebrar estas efemérides y solo conmemorar el Día de la Familia.

¿Por qué ocurre esto? El principal objetivo es hacer entender que hay muchos tipos de familias, y que ningún niño o niña se sienta discriminado. Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) llevan años reivindicando este mensaje. Tal y como explica en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, su presidenta María Capellán, “lo más importante es que ningún menor lo pase mal, hay que normalizar que existen diferentes estructuras familiares (monoparentales, de parejas homosexuales, niños que han perdido a sus padres…)”. Por ello, insisten en que este tipo de efemérides deberían celebrarse dentro del propio núcleo familiar, “tiene que ser en casa donde decidan si quieren hacer algo especial ese día o no, pero el entorno educativo no es el lugar”, añade.

El hecho de que llegue un día como este y que el menor no tenga un padre o madre con quien celebrarlo o al que pueda dar el regalo puede ocasionar problemas en la salud mental del pequeño, incluso también rencillas entre sus propios compañeros de clase. Por eso en Galehi, la Asociación Estatal de Familias Homoparentales, aseguran que es fundamental que los centros educativos opten por conmemorar el Día de la Familia. De esta forma, señala a este periódico Pedro Fuentes, secretario de la organización, se consigue “trasmitirle a un niño la idea de que su familia es rara porque tiene dos padres o dos madres es una forma de señalarles". "Mi hijo tiene dos padres, él lo tiene clarísimo, pero hay niños que no”, asegura.

En su caso, su hijo es alumno de un colegio público en el madrileño barrio de Vallecas, y en él no celebran ni el Día del Padre ni el de la Madre, sino que conmemoran el Día de la Familia, algo que señalan que debería ser lo normal. “En todas las aulas posiblemente haya un niño o niña que tenga un padre y dos madres o dos padres y una madre, porque la gente se divorcia y puede crear un nuevo vínculo con otra persona. Mantener el planteamiento del Día de la Madre o el Día del Padre es algo muy antiguo, no del siglo XXI”, argumenta.

Diferencias entre colegios públicos y concertados o privados

De hecho, cada vez hay más colegios públicos que optan por esta idea. Sin embargo, en el caso de los centros concertados o privados es diferente. “Los menores tienen el derecho a tener una educación global y en diversidad. Hay familias que han tenido que mostrar su queja en los colegios”, señala Fuentes. Cuando llega una petición de este tipo, la mayoría de los colegios se adaptan y el equipo directivo y el profesorado acepta la propuesta, “la importancia de que haya referentes no es solo para esos niños, sino para sus compañeros. Cada vez hay más colegios que incluyen esto, pero hay otros que no”, añade.

Pedro Fuentes: “Llevamos muchos años diciendo que es necesario que en las bibliotecas de los centros haya libros que muestren familias diferentes"

Este no es el único debate que hay encima de la mesa. Algo parecido ocurre con los libros y el material escolar, donde también piden que se opte por una educación más plural. Por ejemplo, en Galehi creen que uno de los mayores problemas han surgido con las bibliotecas de libros de diversidad (en los que se muestran libros con familias homosexuales), ya que hay colegios en los que las familias heteronormativas se resisten a que haya libros que muestren la diversidad familiar. “Llevamos muchos años diciendo que es necesario que en las bibliotecas de los centros haya libros que muestren familias diferentes, porque en la mayoría de los casos, cuando tienen que hablar de ello aparecen el padre, la madre, el abuelo y la abuela. Y eso no reflejan la diversidad familiar”, argumenta Fuentes.

De hecho, hace unos meses acudió a ellos una familia que había tenido problemas con este asunto en un colegio madrileño. "Dos madres denunciaron que el AMPA de su colegio pidió que retiraran un libro que tenía una bandera LGTBI en la portada, porque decían que era una bandera ideológica y no de diversidad. El colegio retiró el libro para valorarlo”. Algo que dicen no comprender, sobre todo por la importancia que se le está dando a cuestiones como la identidad de género en los últimos debates políticos.

No es un hecho aislado. Hay familias que opinan que los centros deberían seguir celebrando tanto el Día del Padre como el Día de la Madre. Por ejemplo, una madre de dos menores escolarizados en un centro de la capital, que prefiere mantener el anonimato, explica a este diario que a ella le hace ilusión recibir un regalo que hayan hecho en el colegio “no por lo material, sino por el detalle”. A lo que añade que ella entiende que algunas familias prefieran que no se haga en los centros, pero cree que es positivo que los niños trabajen y entiendan el concepto de la familia o los vínculos afectivos. “Es oportunidad para que los profesores y los alumnos traten el tema de la diversidad familiar con naturalidad”, apunta.

En ese mismo centro, Carmen Pilar Gómez, madre de dos hijos de uno y cuatro años, opina lo contrario. "Hay muchos tipos de familias y niños en familias monoparentales o de parejas homosexuales, y para estos pequeños no es cómodo que se celebren este tipo de días, mientras ven que otros compañeros sí lo pueden celebrar”, declara. Ella no entiende que este tipo de debates sigan existiendo: “Hay cosas mucho más importantes en los colegios como para estar perdiendo el tiempo con esto. Si las familias lo quieren hacer que lo hagan en casa, el colegio no está para celebrar este tipo de cosas”.