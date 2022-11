Antonio Resines: «Lo importante es tener un buen personaje que defender»

Antonio Resines (Torrelavega, 1954) se ha convertido en toda una institución del cine español. Después de ser uno de los iconos de la llamada comedia madrileña de principios de los años ochenta con películas como ‘Ópera prima’, ‘Pares o nones’ y ‘La línea del cielo’, se consagró definitivamente tras ganar un Goya por su interpretación en ‘La buena estrella’ (1997).

Tras alcanzar el techo de popularidad por su aparición en la serie ‘Los Serrano’, Resines disfruta de una popularidad indiscutible y ha alcanzado un estatus que le permite trabajar en lo que quiere. Uno de sus últimos proyectos es la película ‘En temporada baja’, del director ibicenco David Marqués, en la que interpreta a un representante de futbolistas que, tras pasar una mala racha, se ve obligado a vivir en un camping, donde se encuentra con otros tres personajes peculiares interpretados por Edu Soto, Coque Malla y Fele Martínez.

Hábleme de Alberto, el personaje que interpreta en la película ‘En temporada baja’, y que es un representante de futbolistas de dudosa ética.

Dudosa no, ¡dudosísima! Cómo será Alberto, que es un tipo que escribe un libro que se llama ‘Yo, el crack’. Un tipo patetico, en definitiva. Tuvo años buenos engañando a la gente y se sabe que ha cometido alguna que otra fechoría, pero ahora está en horas bajas y se encuentra fatal, se acaba de divorciar y vive en un camping, pero él sigue intentando reflotarse. Después, en el camping, hace una serie de amistades raras con otros tres personajes.

En la rueda de prensa de presentación de la película, la productora, Paloma Mora, calificó a los cuatro protagonistas como unos «impresentables». Una crítica también los ha definido como «ejemplos de masculinidad desorientada». ¿Está de acuerdo con estas definiciones?

Con lo que dijo la productora, sin duda que estoy de acuerdo. Y con lo de la masculinidad desorientada… [se lo piensa] pues también.

¿Tienen estos cuatro personajes alguna redención posible?

No lo veo, la verdad. Tienen ganas, lo intentan… pero el periodista que interpreta Coque Malla es un desastre, y el pobre Edu Soto [que interpreta a un policía local] también va camino del fracaso.

La mayor parte de la película transcurre en un ‘camping’. ¿Fue un rodaje relajado?

Estuvimos en un camping en la playa sí, pero hubo otras localizaciones. También rodamos en Valencia, en la calle... ¡una superproducción, vamos! Incluso se ha rodado con drones.

David Marqués, como director, deja bastante espacio a los actores para que improvisen. Su película más conocida, ‘Aislados’, se basa en improvisaciones. En este caso, ¿el director les ha dejado margen para que hicieran suyo el personaje?

En este caso no ha sido así. Una de las virtudes de David Marqués es que escribe muy bien. Había un plan de rodaje y no teníamos tiempo para improvisar, y el director elige actores competentes para hacer su trabajo. El tono de la película es el guión, y el guión me lo he estudiado como un cabrón. Además, a los que escriben no les gusta que cambienos lo que han hecho. A lo sumo, he incorporado algún detalle.

A lo largo de su carrera ha alcanzado el centenar de títulos, tanto en películas como en series de televisión. ¿A estas alturas, qué le mueve a aceptar un proyecto?

Que la historia esté bien, que haya un buen personaje que defender. Eso es siempre lo más importante. En este caso, me llamó David Marqués, lo hablamos y vi que lo podíamos hacer bien, que interpretar este papel podría ser bueno para mí y que mi aportación podría ser buena para la historia. Esto es lo que me motiva para hacer una película.

¿Nota ya, cuando entra en un plató, que los técnicos más jóvenes se dicen, ‘mira, el Resines’? ¿Nota este especie de respeto o estatus?

No te creas. Este es un oficio en el que todo es un trabajo de equipo, tú dependes de lo que hagan los otros. Yo estoy acostumbrado a trabajar siempre con gente que suele ser más joven. Y, claro, les puedes caer mejor o peor. Sí notas que te respetan, pero se trata de trabajar en equipo.

¿A los directores jóvenes les intimida?

¡Para nada! Vamos, yo no intimido a nadie, ni a los jóvenes ni a los mayores. Piensa que cuando estamos rodando una película todos trabajamos en un mismo objetivo, y es que salga bien. Remamos en el mismo barco.

¿Es diferente la forma de trabajar de los directores jóvenes de ahora a la de cuando empezó, a principios de los ochenta? ¿O hacer cine sigue siendo lo mismo?

El cine sigue siendo más o menos lo mismo. Quizás, antes los directores que eran más mayores mandaban más, pero con los que empecé yo en esa época siguen igual. Los directores más comerciales trabajaban igual que ahora. Sí que es verdad que los directores más ‘de autor’ eran más distantes, pero esto era hasta que ya los conocías.

Se da la circunstancia de que los directores con los que hizo sus primeras películas, como Fernando Trueba, ya eran amigos suyos.

¡Claro! Ya nos conocíamos de antes, casi todos eran amigos míos. A Fernando lo conocí cuando estudiaba Ciencias de la Información en la Complutense. Creo que es importante que, cuando empiezas un proyecto, tengas puntos en común con la gente del equipo, y si te une una amistad, mucho mejor. Eso es muy bueno. Pero claro, luego es el director el que manda.

¿Tras sus apariciones en La Resistencia, tiene la conciencia de haberse convertido ya en un icono pop?

Bueno, es que cuando voy a la Resistencia todos me aplauden entusiasmados. Se nota que quienes lo ven son gente sin estudios. [Ríe]

En una de sus últimas apariciones en el programa sanaba a la gente, hacía andar a un chaval en silla de ruedas.

¡Claro! Es que, y bromas aparte, lo que sucede es que allí hay una imagen muy graciosa, que es la de ver a un tío muy mayor haciendo el tonto. Es algo parecido a lo que hacía Paco Martínez Soria y eso siempre funciona. Respecto a mi popularidad, también se han dado muchas circunstancias: la gente me ha visto en muchas series a lo largo de estos años, están Los Serrano, me han invitado a muchos programas de televisión muy populares, que si La Resistencia, que si El Hormiguero… Vamos, que os estoy dando el coñazo todo el día.

¿Hay algún personaje que se haya quedado con ganas de interpretar o ya los ha hecho todos?

No hay ningún personaje que tenga pendiente. A lo sumo, me he quedado con las ganas de salir en alguna película. Por ejemplo, me hubiera gustado muchísimo interpretar el papel que finalmente hizo Eduard Fernández en la película de ‘Alatriste’. No lo pude hacer porque antes del rodaje me rompí la pierna en un accidente de moto. Eduard estuvo estupendo en ese papel. Al final de la película, en uno de los últimos planos, me dieron una breve aparición.

¿Participará en el preestreno de ‘En temporada baja’ de este viernes en Sant Antoni?

No podré estar en Ibiza porque me encuentro en Málaga en un rodaje, pero la idea es hacer una conexión para poder entrar.

Y para terminar, hace poco no pudo asistir a la gala de clausura de la Seminci de Valladolid a causa de una recaída del covid. ¿Se encuentra bien de salud en estos momentos?

Siiii… Afortunadamente. La semana pasada estuve con el covid, pero por suerte, esta segunda vez ha sido solo un resfriado.