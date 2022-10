Hermann Ribera: «Un paciente con dolor aberrante parece que se ha vuelto loco»

¿Cómo se origina el dolor?

Se genera en el sistema nervioso central, que es el mecanismo con el que los seres vivos nos comunicamos con el mundo exterior. Cuando tenemos un estímulo doloroso de cualquier tipo se trasmite por unos receptores que pueden estar en la piel, en los músculos o en las articulaciones a través de los nervios hasta la médula espinal y, de esta, al cerebro. De esta manera notamos este estímulo que es percibido como doloroso. Si es un dolor con un principio y un final, el sistema nervioso dejará de sentir ese síntoma. El problema es cuando el paciente está constantemente bombardeado por el sistema nervioso central por estímulos dolorosos continuos. Entonces es cuando estamos ante un caso de un paciente con dolor crónico.

¿Se puede llegar a graduar el dolor o se trata de la percepción con la que cada persona siente esos estímulos?

Bueno, el dolor es un síntoma muy subjetivo pero en la práctica clínica diaria tenemos que intentar objetivar esos síntomas de alguna manera para poder tratarlos. Hay escalas del dolor para intentar acotar su intensidad así como cuestionarios para saber cómo afecta ese dolor a la realización de actividades cotidianas del paciente. Con ambas herramientas podemos determinar si el paciente tiene un dolor leve, moderado o severo o si afecta o no a su calidad de vida.

¿Cuál es a su juicio el dolor más invalidante, más severo, sin tratamiento que lo pueda mitigar?

No creo que existan dolores que no tengan tratamiento, creo que hay pacientes con dolores que a veces no responden a nuestros tratamientos, lo que es distinto. Dicho esto, unos de los dolores más severos es el neuropático que afecta a las estructuras nerviosas y que calificamos como un dolor aberrante.

¿Por qué?

Porque cuando el paciente te lo explica en la consulta parece que se ha vuelto loco. Pero es real.

¿Cómo se puede manifestar?

Con hormigueos, pinchazos, descargas eléctricas... Entre ellos están las neuralgias del trigémino o las post herpéticas en la que una infección por un herpes zóster puede llegar a lesionar los nervios y dejarlos doloridos durante una temporada muy larga.

¿Cuál es la patología del dolor más prevalente en su unidad del dolor?

No solo en la nuestra sino en todas las unidades del dolor del mundo la más habitual es la lumbalgia crónica. Entre el 70% y el 80% de la patología del dolor en estas unidades es la lumbalgia crónica.

¿No tiene tratamiento curativo?

Depende de lo que la cause. Si la identificamos y tratamos bien sí puede mejorar mucho y hacer que pase a ser tolerable y permita al paciente tener una calidad de vida razonable.

Defíname la lumbalgia crónica para los profanos.

Es un dolor en la zona lumbar que perdura mas allá de tres meses a pesar de la causa que lo originó. Te impide realizar con normalidad cualquier actividad en la que intervenga la zona lumbar. Te limita mucho a la hora de hacer ejercicio e incluso para dormir.

¿Llega el dolor con la edad o está abierto a todos los públicos?

Con la edad llega la artrosis, que es la degeneración acelerada del esqueleto que se asocia además con mayores dolores musculares y esqueléticos. Por eso con la edad y el envejecimiento, la prevalencia del dolor va aumentando progresivamente. Entre un 40% y un 50% de las personas mayores de 65 años tienen dolores crónicos por la artrosis.

¿Cuál es el dolor más asociado a la juventud?

Sigue siendo la lumbalgia o los dolores de ciática asociados a patología de hernia discal.

¿Cuál es la mayor problemática actual en su especialidad?

Creo que todos, la sociedad y los gestores, deberíamos tomar conciencia del problema del dolor crónico en general. Desde hace unos años la OMS ya lo considera como una enfermedad primaria por sí misma. Por eso debemos combatirlo y tratarlo como si fuera una enfermedad y afrontarlo con tratamientos más intervencionistas y técnicas analgésicas para aliviar el dolor como infiltraciones epidurales o técnicas de radiofrecuencia como las que le hicieron a Nadal.

También ayudará la fisioterapia...

Sí, por supuesto. Al paciente con dolor crónico hay que verlo desde un modelo biopsicosocial. Tratarlo desde un aspecto más multidimensional. Los psicólogos, los rehabilitadores, los fisioterapeutas, los nutricionistas y los terapeutas ocupacionales nos tienen que ayudar.

Recomiéndeme el mejor fármaco del mercado para aliviar el dolor.

No existe el analgésico ideal. Ese es el problema. Cada tipo de dolor precisa de familias de analgésicos distintos. Si te refieres a potencia analgésica en general, quizás los opioides son los fármacos más potentes que conocemos los médicos.