Charla y exposición de Elías Torres en el Coaib

‘Dibuixos per a renovar’. El arquitecto ibicenco Elías Torres inauguró ayer con una conferencia en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears en Ibiza, en Can Llaneres, la exposición ‘Dibuixos per a renovar’, que recoge algunos de los dibujos que ha creado en los últimos años junto a su compañero de despacho, José Antonio Martínez Lapeña, como esbozos para sus proyectos más emblemáticos. La exposición es un canto a la importancia del dibujo en el trabajo arquitectónico, desde la idea inicial a los diferentes planteamientos, cambios y soluciones que van apareciendo en el proceso. Torres y Martínez Lapeña fueron galardonados con el Premio Nacional de Arquitectura en 2016.