Del 3 al 6 de noviembre, Six Senses Ibiza celebrará Alma Festival, un festival de tres días centrado en el bienestar que reunirá en la isla a algunas de las voces más reconocidas del momento en crecimiento personal, nutrición y longevidad internacionalmente.

El primero en su categoría, Alma desglosará un rico y variado programa que incluirá paneles de expertos, charlas, workshops, perfomances, cenas comunitarias y actividades mindfulness que invitarán a los participantes a compartir experiencias e inspirar nuevas frecuencias partiendo del poder del wellness, la música, el arte y la creatividad para abrir los seis sentidos y el alma, insuflando una nueva vida a la espiritualidad moderna.

Un programa abierto a todos

Abierto a todas las personas interesadas en explorar herramientas que ayuden a encontrar una forma significativa de conectarse con ellas mismas y el mundo alrededor para vivir una vida más consciente y plena, el programa contará con invitados de lujo como Dave Asprey, quien está considerado como ‘el padre del biohacking’, que conducirá un panel sobre cómo integrar el biohacking en el día a día para vivir mejor durante más tiempo.

La fundadora de The Class, Taryn Toomey, dirigirá una clase sobre un método de entrenamiento que combina el movimiento meditativo con el ejercicio cardiovascular impulsado por la música, uno de los más seguidos para mantenerse en forma durante la pandemia.

También estará Vishen Lakhiani, director ejecutivo de la plataforma educativa Mindvalley, presentando un panel sobre ‘The 6 Phase Meditation Method’, un método recogido en un exitoso libro fruto de más de 1.000 entrevistas a neurocientíficos, guías espirituales, practicantes de yoga y expertos en meditación; así como el cofundador de CALM, la aplicación sobre sueño, meditación y relajación número 1 del mercado, Michael Smith.

El programa contará con la participación de la reconocida nutricionista Jasmine Hemsley para ofrecer un taller sobre alimentación ayurvédica, además de Josep Ajram dirigiendo una sesión KAP y el equipo de Sanctum con su innovador entrenamiento que desde su lanzamiento en los Países Bajos se practica hoy en todo el mundo.

A ellos se sumará el guía espiritual Sah D’Simone a cargo de la ceremonia de apertura e invitados especiales como la modelo Lily Cole, comprometida con la educación por el clima, la experta en tantra Santoshi y la escritora y periodista Emma-Louise Boynton, autora del podcast ‘Sex Talks’ para The London Edition.

Day Pass

Tras la jornada de bienvenida que tendrá lugar el jueves 3 de noviembre, Alma Festival se abrirá al público interesado el viernes y el sábado4 y 5 de noviembre con pases de un día, desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, incluyendo el almuerzo y todas las actividades programadas. Entradas para los tres días del festival, con o sin alojamiento, también están disponibles. Más información y reservas: reservations-ibiza@sixsenses.com.

Alma Festival será la puerta de entrada este otoño 2022 a la Cool Season de Six Senses Ibiza, que se extenderá hasta el próximo mes de diciembre con la participación de practioners invitados especializados en materias como la terapia biocuántica, la hipnosis o la acupuntura, y retiros como ‘Mastermind Your Life In Three Easy Steps´ a cargo de la afamada terapeuta Marisa Peer, del 14 al 17 de diciembre en Six Senses Ibiza.

El hotel continúa así con su actividad dirigida al bienestar durante todo el año en la isla.