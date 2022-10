Lluna y Adrià Mas ganan el Montphoto de naturaleza para menores de 14 años

«Las setas de tinta estaban en la sombra y justo enfrente había árboles que estaban iluminados. Modifiqué el equilibrio de blancos para obtener los tonos azulados», así recuerda Adrià Mas Escandell, ibicenco de 14 años, el momento en el que captó la fotografía con la que acaba de ganar uno de los tres premios en la categoría de menores de esa edad en el concurso Montphoto de fotografía de naturaleza. Su hermana pequeña, Lluna, de apenas diez años, se hizo con otro de los premios. Es, de hecho, la premiada de más corta edad del concurso, según las actas en las que se distingue el trabajo de fotógrafos de Kuwait, Canadá, Bélgica, China, Noruega, Sri Lanka, Colombia, Estados Unidos o Polonia, entre otros países.

«Es una técnica que no había usado nunca», comenta sobre el instante en que, tirado sobre la tierra, captó la escena, que tituló ‘Bolets de tinta’. Una imagen tomada en la zona de Portinatx en una de las excursiones que, habitualmente, hace con su padre, Xavier Mas, especialista en fotografía de naturaleza, especialmente submarina. «Fue él el que me dijo de ir», comenta su padre, que es quien había descubierto esos coprinos barbudos. «Cuando llegamos se me había acabado la batería, así que no pude hacer la foto», señala.

Excursiones en familia

«Fui a tomar fotos a los acantilados de es Pou des Lleó. Cuando se ponía el sol hice fotos con filtros para obtener una imagen con una exposición lenta. Me gustó más como quedaba la foto en vertical que en horizontal», cuenta Lluna sobre la imagen que le ha valido el premio, consistente en varios libros y material de fotografía, para que puedan seguir profundizando en su pasión con la que los hermanos ya han ganado otros premios, tanto en ediciones anteriores de este certamen, organizado en Catalunya, como en el Mare.

Ambos están familiarizados con la fotografía desde pequeños, de ver a su padre siempre con la cámara en ristre. Él, de hecho, les da indicaciones y les resuelve las dudas técnicas que les surgen. «Pero tienen su propio estilo,que ya se les empieza a notar», indica. Muchas veces, cuando vuelven de esos paseos fotográficos miran las fotos de unos y otros y muchas veces, confiesan, se quedan sorprendidos de cómo, habiendo captado lo mismo, las imágenes son tan diferentes unas de las otras.

Como no podía ser de otra manera, los hermanos Mas Escandell son muy aficionados a sumergirse en el mar con sus cámaras para captar la vida submarina. Adrià lo hace ya con botellas mientras que Lluna tiene que conformarse con el snorkel y unas aletas. «Cuando vamos fuera de la isla me gusta más hacer fotos de naturaleza en tierra, pero en el caso de Ibiza prefiero el mar», comenta Adrià, que explica que esto se debe a que en la isla «no hay tanta variedad» de animales terrestres. Eso sí, en los viajes que han hecho ha podido captar osos o buitres, explican él y su padre, que confiesan que uno de los grandes viajes que tienen pendientes es, cómo no, África. Un sueño que confían cumplir en breve.