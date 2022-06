Las fragancias de lino de Fatma

Hace apenas un año que cose, pero a Fatma Omarova su corazón, mientras cosía los seis diseños de ‘Fragancias de Ibiza’, la colección que presentó ayer en el certamen de jóvenes talentos Futur Adlib, le decía que podía ganar. «En el fondo sí que lo esperaba porque trabajamos para llegar a un resultado», comentaba, sonriente y nerviosa, a los pies de la pasarela, apenas unos minutos después de saber que sus prendas de algodón, lino y arpillera, ésas a las que se dio por entera durante cuatro semanas de intenso trabajo, eran las vencedoras.

Nerviosa pero sonriente, explica que cada uno de los looks creados para el certamen «es una flor». «Mi colección está basada en la naturaleza de Ibiza, somos parte de ella y tenemos que conectarnos. Mis vestidos son flores y cada una tiene su fragancia, por eso la colección se llama así», relata la diseñadora novel, que aún no tiene muy claro a qué dedicará los 2.500 euros del premio. Se dispone a empezar su carrera y necesita maquinaria para el taller, reflexiona Omarova, que luce uno de sus diseños. Un vestido largo, en tono crema, con el pecho cuajado de jaretas verticales, con los bordes desflecados y escote a la espalda. Una sencillez engañosa.

Como la de todas sus prendas: un vestido de novia confeccionado con lo que parece un entolado y una red de arpillera, mangas bombachas bordadas, un chaleco asimétrico, un guardapolvo con mangas marie o un medio mono blanco con la otra mitad de red. Prendas, todas ellas, que han supuesto «muchísimo trabajo». Más del que esperaba, confiesa mientras la plaza de España de Santa Eulària, hace unos instantes llena a rebosar de espectadores, tanto en las sillas habilitadas por el Consell como de pie, apoyados en las vallas, se vacía rápidamente.

La fiesta continúa en el interior del Ayuntamiento, convertido en un consistorial backstage. La energía es diferente ahora, con los focos apagados, que hace un par de horas, cuando las alumnas de la Escola d’Art se afanaban vistiendo a las modelos y a la presentadora de la gala, la periodista Elena Gregori, y los miembros del jurado de Futur Adlib analizando con los cinco sentidos las prendas de los concursantes. «Yo siempre le doy la vuelta a las prendas», confiesa el modisto Luis Ferrer, comprobando las costuras de los diseños de los concursantes, que andan nerviosos, revisando una vez más lo revisado ya mil veces.

Fatma no es la única que se ha inspirado en Ibiza para su colección. También lo hace la mallorquina Caterina Pascual Cladera (participante en la última edición de ‘Maestros de la costura’), para ‘Salines’, en la que reina la asimetría. También la ibicenca Bahía Arellano Janzen, que para ‘Baal & Baalit’ diseña piezas en las que predominan las transparencias y en las que los detalles dorados rompen la armonía de tonos crema.

Tierra y futuro

En la tierra se inspiran Margalida Cifre Rotger y María Magdalena Niell Llobera. En la suya propia, la primera, que busca en los baúles antiguos la tela de listas típica de la gente del campo de las islas para componer piezas, bautizadas como ‘Reliquias de familia’, en las que se mezclan con el algodón marfil, el ganchillo y detalles en negro. La tierra, tierra, la de huertas y jardines, es de la que beben las divertidas y elaboradas piezas de Magdalena, que juega en ‘Tierra blanca’ a convertir las faldas en rosas recién cortadas o el cálices verdes. Hacia el futuro, como el nombre del certamen, miran las creaciones de María Cristina Rodríguez García para ‘Tex nº27’, en la que destacan los trabajadísimos volúmenes, que desbordan mangas, capuchas, colas...

De volúmenes, redondeados, están llenos los diseños de la Escola d’Art, que desfilan mientras el jurado delibera y que inundan la pasarela de color, de flores, y de la alegría de la ceremonia del té del Sombrero Loco de ‘Alicia en el país de las maravillas’. Bueno, Sombrerera, Larisa Ferescu, que, tras rescatar a una modelo de una taza gigante, interpreta un fragmento de ‘Carmen’, de Bizet, durante todo el desfile. El último. Covadonga Arroyo Franco, Delfina Federica Cribelli, Irene Montoro Gallego, Mario Tur Rodríguez y Sara Harto Rojas muestran sus evocadoras creaciones justo después de que recorra la pasarela la colección de Arnau Jorba, ganador de la última edición de Futur Adlib, una propuesta en la que el rojo rompe el blanco y el negro.

Algo que hará, el año próximo, Fatma Omarova, que sonríe, tímida, cuando la prensa nacional le pregunta si le gustaría vestir a la reina Letizia: «Claro, ¿por qué no? Le haría algo elegante. Es una reina y debe ser cien por cien reina».