Susana Juan Baras es consejera delegada de Invisa Hoteles, Viajes Ibiza e Ibizatours & Islandbus. Sus comienzos fueron como directora de Viajes Unión Expres. Dentro de su formación es diplomada en Administración y Dirección de Empresas y Actividades Turísticas, Máster en Marketing y Dirección Comercial y diplomada en Turismo por la escuela de Suiza Hosta (Hotel and Tourism School).

¿Cómo ha sido su trayectoria en la empresa familiar?

Empecé desde muy joven trabajando en el turismo, sector al que ha estado ligada toda la familia. En mi época de estudiante trabajé durante los veranos y al terminar mis estudios estuve un par de años trabajando fuera hasta que me incorporé al grupo familiar a principios de 1991.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Todo, soy una afortunada por disfrutar de mi trabajo. Al principio cuando estaba en la agencia de viajes me gustaba recomendar viajes a los clientes y hablar con ellos a su vuelta, siempre aprendía muchas cosas. Ahora, mi trabajo es más de despacho. Mi mayor satisfacción es ver a los clientes disfrutar de sus vacaciones en nuestros hoteles y cruzarme por la carretera con nuestros vehículos de transporte discrecional y VTC.

¿Algún reto que haya conseguido y se sienta especialmente satisfecha?

En el mundo del turismo los retos son diarios, siempre hay algo nuevo a lo que enfrentarse. Me siento satisfecha por el equipo de trabajo y los empleados y empleadas que tengo, con ellos el día a día es más fácil. También por haber superado estos dos últimos años gracias a todas las personas que forman parte de nuestro equipo y por seguir trabajando día a día para recuperar la situación de prepandemia.

¿Ha tenido dificultades en su trabajo por ser mujer?

Nuestra empresa es familiar y mi padre era una persona adelantada a su tiempo, con una gran visión empresarial y de futuro. Siempre me ayudó y me apoyó en mi trabajo y lo mismo hicieron todos sus colaboradores que me habían visto crecer en la empresa, aunque reconozco que no todas las mujeres de mi generación lo han tenido tan fácil.

¿Qué porcentaje de mujeres trabajan en su empresa?

Hay una proporción mayor de mujeres que de hombres. Creemos que hay igualdad de oportunidades tanto en la política interna como en los planes para las futuras incorporaciones. De hecho, la mayoría de promociones internas en la empresa en el último año han sido a mujeres.

¿Qué le diría a las nuevas generaciones?

Que se preparen, estudien, viajen, aprendan y que si les gusta se integren en este maravilloso mundo del turismo. Con ilusión y ganas de trabajar podrán conseguir todo lo que se propongan. Nosotros somos afortunados ya que se acaba de incorporar a la empresa la tercera generación, tres enamorados el turismo.

¿Qué le parece el premio?

Me hace mucha ilusión un reconocimiento como este. Ojalá el premio eWoman motive e inspire a otras mujeres para conseguir sus deseos.