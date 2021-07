Cayetano Rivera: "No me veo en el mundo del toro dentro de diez años"

Cayetano Rivera (1977) siempre se encuentra de plena actualidad tanto por su vida profesional como personal. Con motivo de su regreso a los ruedos mallorquines este viernes a las 19.30 horas para intervenir en el festival de Inca, Diario de Mallorca entrevista al torero para conocer de primera mano ciertos aspectos relevantes en torno a una figura única. El diestro, que mañana participa en un festival taurino en Inca (19.30 horas), confiesa que no suele «escuchar ni leer mucho las críticas, cada uno puede tener su propia opinión, a mí no me afectan».