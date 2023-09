Y aunque está dicho que cada año debemos vacunar a todos nuestros perros, gatos y hurones... en España ni siquiera tenemos un protocolo uniforme de vacunación anual contra un brote de rabia.

Y es que, como denuncian los expertos:

Un ejemplo es Galicia, que se ha convertido en la única comunidad de España en la que no es obligatoria la vacunación contra la rabia.

El último Estudio Epidemiológico de Rabia, impulsado por MSD Animal Health, señala que España se encuentra en riesgo alto de sufrir un brote de rabia. Los últimos casos detectados en nuestro país han sido en la Ciudad Autónoma de Melilla, uno de ellos hace tan solo unos días.

Los tres motivos fundamentales en los que se sustente asta afirmación son :

Y es que, como recoge el estudio de MSD, hay comunidades en las que al no ser obligatoria la vacuna, los porcentajes son muy preocupantes. Por ejemplo:

Lo malo es que ni siquiera donde es obligatoria alcanzamos porcentajes deseables. Y así nos encontramos con que las más altas tasas de vacunación siguen siendo escasas, como muestran los datos de los 3 primeros:

Por eso los especialistas quieren aprovechar el Día Mundial contra la Rabia, que se celebra todos los 28 de septiembre, para animar a proteger nuestras mascotas de este virus “altamente mortal”.

El doctor Fernando Fariñas, inmunólogo y coautor del estudio, especifica que:

La rabia es una enfermedad infecciosa vírica que cada año mata a casi 60.000 personas en todo el mundo.

La OMS pretende erradicar está enfermedad antes de 2030, y España es un país libre de rabia desde 1978. Pero en lo que va de año se han detectado cinco casos, importados y muy aislados, en Melilla. Y los expertos lo achacan a su proximidad con Marruecos, donde sí está presente.

Estos casos importados de rabia se suelen dar en perros y en caballos.

Es una zoonosis (enfermedad de los animales que se transmite a personas) que produce inflamación del encéfalo y de la médula espinal.

En su mayoría, este virus lo trasmiten los perros domésticos, si bien es verdad que también puede afectar a animales salvajes y a todos los mamíferos, aunque solo unas pocas especies actúan como reservorios.

Y lo que es más importante:

En España, la vacuna contra la rabia es la única que obligatoriamente tenemos que administrar a nuestras mascotas, a excepción de tres comunidades autónomas, donde simplemente es una recomendación, y una cuarta, Asturias, en las que solo es obligatoria para perros potencialmente peligrosos.

Pero, como aclara a ‘Guías de Salud’ Alejandra Rojas, veterinaria y profesora de Nubika, estas diferencias lo son sobre todo “por razones administrativas, ya que en la práctica la vacuna es necesaria para desplazarse entre comunidades autónomas, y también para salir del país”.

En los últimos meses, debido a la llegada de refugiados ucranianos, los Colegios de Veterinarios han pedido extremar la precaución y la vacunación obligatoria, debido a que proceden de un país que no está libre del virus.

Sin embargo, los expertos los consideran que esta realidad no debe provocar miedo:

Lo que ocurre es que España es uno de los países más “flexibles”. Porque en otros de nuestro entorno, además de la cartilla de vacunación "exigen que todas las mascotas presenten una prueba de anticuerpos que certifique su inmunidad frente a la rabia”.

La rabia se propaga a través de la saliva de animales infectados, que pueden transmitir el virus por la mordedura o incluso arañazos profundos a una persona o a otro animal, si luego hay contacto con su saliva, por ejemplo con un lametazo.

Según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), la principal fuente de transmisión en humanos son los perros, en un 99% de los casos.

Pero no son los únicos. Y, de hecho, la rabia del murciélago se ha convertido en una peligrosa amenaza en América, Australia y Europa Occidental.

También, aunque es poco frecuente, podemos contraer la enfermedad por inhalación de aerosoles que contengan el virus.

Rojas señala a este portal que en términos generales, "el periodo de incubación de la rabia puede ser de 2 a 8 semanas, aunque se puede reducir hasta tan solo 10 días, ya que depende de la localización de la mordedura y de su distancia al cerebro".

En el caso de los perros, los principales portadores de la rabia, pueden transmitir la enfermedad hasta 10 días después de haber sido infectados, porque generalmente las mascotas no suelen sobrevivir más allá de ese periodo.

Las fases de la enfermedad son:

Cuando el animal manifiesta síntomas, el veterinario está obligado a avisar a las autoridades sanitarias de que se encuentra ante un posible caso sospechoso.

En cambio, "si hay sintomatología y puede confundirse con esta u otra patología, se recomienda un aislamiento de 14 días".

Si en esas dos semanas no se han presentado síntomas evidentes (depende de cada animal y su periodo de incubación) pero la analítica de sangre confirma el contagio “se deberá sacrificar de igual manera”.

Como no hay vacunas postexposición para animales, la inmunización preventiva en perros y gatos es fundamental para evitar contagios en las propias mascotas y la posible diseminación de la enfermedad a los seres humanos.

Sí pueden, y en los gatos la sintomatología es similar a la de los perros. No obstante su comportamiento es diferente. Los felinos con rabia tienden a esconderse y atacan ferozmente cuando son descubiertos.

Un signo a destacar es que sus pupilas suelen estar dilatadas y maúllan de forma continua.

A medida que avanza la enfermedad, sus movimientos no están coordinados y llega la parálisis.

Posteriormente, y al igual que los perros, los gatos entran en coma y mueren.

En humanos, la rabia se puede prevenir de dos formas:

También es altamente aconsejable que ante una mordedura con sospecha de contagio procedamos a limpiar las heridas con abundante agua y jabón.

En la vacuna preexposición (solo si se viaja a zonas dónde la rabia es endémica), la Organización Mundial de la Salud recomienda dos dosis, que se completan en el plazo de una semana.

En cambio, en la profilaxis postexposición, además del tratamiento de las heridas, que puede salvar la vida del afectado, se pueden administrar:

Es muy importante saber que ante la mordedura de animales se deben seguir a rajatabla estos consejos de los especialistas:

¿Quién debe vacunarse contra la rabia y qué efectos secundarios tienen?

Para las personas, España cuenta con dos vacunas antirrábicas: Merieux y Rapibur. Y se pueden administrar simultáneamente con otras vacunas.

Los efectos secundarios más frecuentes son

Cefalea (dolor de cabeza)

Exantemas

Dolores musculares y en las articulaciones.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) “recomienda la vacunación a aquellos individuos que estén en elevado riesgo potencial de contacto con animales rabiosos o con el virus de la rabia, como personal de laboratorio que trabaje con virus rábico, personal laboral que maneje animales domésticos o salvajes sospechosos de rabia y personal que manipule quirópteros (murciélagos).

Si la estancia en zonas de alto riesgo es menor a un mes, no se aconseja la vacuna preexposición, a no ser que no haya acceso a asistencia sanitaria de garantías en el país de destino.