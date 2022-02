A cuentagotas, pero de forma constante, las discotecas de Ibiza anuncian sus fechas de apertura para el verano de 2022. Hasta ayer estaban confirmadas Hï, Ushuaïa y Amnesia.

Hoy mismo fuentes consultadas por Diario de Ibiza han confirmado que Pacha abrirá sus puertas en abril, posiblemente entre el 18 y el 24, a falta de cerrar algunos eventos.

Lo que sí está ya programado es 'Taste the summer: Night versions' el viernes 29 de abril, dentro del programa 'Touch the Sunrise' del legendario grupo Duran Duran en Ibiza. El día 29 de abril uno de sus componentes, Roger Taylor, pinchará en Pacha Ibiza, que no abre desde octubre de 2019 a consecuencia de la pandemia del covid.

Es Paradis

La discoteca de Sant Antoni Es Paradis ha anunciado también en sus redes sociales su apertura para el domingo 1 de mayo (desde la medianoche del sábado) con el siguiente lineup: David Moreno, Bruno from Ibiza, Félix da Funk y Danny O, a falta de la confirmación de otros DJ.

Las entradas ya están a la venta a partir de 30 euros.