Tamara, la ‘youtuber’ de Ibiza que habla de cáncer y de croché

«Mientras cuentas puntos no cuentas problemas». Ese es el lema de ‘Ibiza’s Crazy Crochet’, el canal de YouTube en el que Tamara Vicente Rodríguez alterna tutoriales para aprender a hacer ganchillo con vídeos en los que habla «de manera sincera y sin tapujos» sobre el cáncer de mama, la enfermedad que le diagnosticaron a finales de 2018.

En plena pandemia, en mayo de 2020, esta gallega afincada desde 2012 en Ibiza decidió convertirse, «como hobby», en youtuber. La idea inicial era transmitir sus conocimientos sobre ganchillo y convertir su canal en una carta de presentación para conseguir trabajo dando clases de esta técnica para tejer labores que aprendió siendo una niña y retomó cuando nació su hija Akane, de seis años. Pocos meses después decidió ampliar la temática de ‘Ibiza’s Crazy Crochet’. Además de explicar cómo dominar lo que algunos califican como «el nuevo yoga o la nueva terapia», comenzó a hablar sobre cáncer de mama, un asunto que, coma ella misma subraya en su canal, «a priori no tiene nada que ver». Fue a partir del 15 de septiembre de 2020, cuando publicó un vídeo en el que relataba de forma pormenorizada su experiencia personal con el «cáncer de mama triple negativo con el gen mutado BRCA2». Es uno de los vídeos de su canal con más visualizaciones, 15.443 hasta ayer. «Me empezaron a escribir muchas mujeres haciéndome consultas y me di cuenta de que falta mucha información sobre este tema. Conocemos la palabra cáncer, pero no sabemos lo que implica, qué conlleva el tratamiento o cómo te cambia la vida. Nadie habla de eso, por eso me animé a hacerlo yo», explica.

Como detalla en su canal, que cuenta con 1.160 suscriptores, a Tamara le diagnosticaron la enfermedad cuando tenía 32 años. De carácter «muy positivo» y con dos hijos, Akane, y un bebé que entonces tenía cinco meses, Aarón, decidió «hacer limonada con los limones» que le había dado la vida. Con 35 años y siete operaciones a sus espaldas, la última hace poco más de quince días, «un lipofilling», sigue manteniendo ese carácter que le ha valido el apelativo cariñoso de Limón. «Me llama así una amiga, que dice que soy más fuerte que esa fruta», cuenta con humor esta gallega de La Guardia que recurre al croché y a su faceta de youtuber «como terapia» . «Hacer algo creativo requiere estar pendiente de ese proceso y eso hace que te olvides de tus problemas. Estos vídeos los hago por eso, para distraerme, y, por supuesto, para intentar ayudar», señala.

Además de hablar del punto de cadeneta o del medio punto, de cómo se leen las etiquetas de ovillo o cómo se hace un pecho a croché, en su canal, Tamara aborda temas como la mastectomía o los efectos secundarios de la quimioterapia o explica qué se debe comer durante este tratamiento o lo que es un clip marcador de tumores. Incluso tiene un vídeo en el que da «las gracias al cáncer». Esta enfermedad, asegura, la «ha ayudado a crecer como persona y como madre» y le ha permitido darse cuenta de que «no hay que dar por sentada la salud» y de lo que es realmente importante en la vida, en su caso, y especialmente, sus dos hijos y su marido, Melqui, «que ha sido un gran apoyo».

Desde que ‘Ibiza’s Crazy Crochet’ está en marcha muchas personas han contacto con la youtuber gallega, sobre todo mujeres con su enfermedad de España y Latinoamérica, e incluso «un hombre con cáncer de mama que tiene el mismo gen mutado» que ella.

Ante el interés que genera la información sobre esta enfermedad, Tamara ha decidido que muy pronto abrirá un canal exclusivo para esta materia, que ya ha bautizado como ‘Los limones de Tamara’.