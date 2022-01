Antonio Colinas: «‘Los caminos de la isla’ es una crónica lírica de mis años en Ibiza»

Leer ‘Los caminos de la isla’ es descubrir «la Ibiza esencial» a través de los ojos y las emociones de Antonio Colinas (La Bañeza, 1946). Aunque ahora resida en Salamanca, el poeta tiene muy presente la isla, en su obra y en su corazón, y vuelve a ella siempre que puede, ya sea en avión, cada verano, o a través de los versos que le dedica, como los que reúne esta publicación de Olé Libros que acaba de salir a la calle.

En ‘Los caminos de la isla’ coincide de nuevo con Alfredo Rodríguez, que en ‘La plenitud consciente’ reunió las entrevistas más significativas que usted ha concedido. En esta ocasión, lo que ha hecho el autor pamplonica es seleccionar poemas suyos que hablan de Ibiza o están escritos en la isla. ¿Cómo nació este vínculo con Rodríguez y este nuevo proyecto?

Alfredo Rodríguez es un gran lector,que ha trabajado también en la obra de otro novísimo, José María Álvarez. Fue una vez a Ibiza para conocerme exclusivamente y desde entonces todos los veranos va unos días de vacaciones a la isla. Este libro surgió como el de ‘La plenitud consciente’. Mientras Alfredo leía mi obra completa fue recogiendo los poemas de Ibiza o sobre Ibiza y un día me llamó para decirme que quería publicar todo aquello y que tenía editor, una editorial nueva (Olé Libros) que rescata sobre todo trabajos de poetas ya con cierto renombre. Yo le dije que adelante y cuando he visto la edición me ha parecido preciosa.

En los poemas de este libro a veces se citan lugares concretos de las Pitiusas, como Atzaró,las Torres d’en Lluc o Cap de Barbaria, pero en otros versos la presencia de Ibiza y Formentera está más implícita. Entiendo que Alfredo Rodríguez le consultó para averiguar si su selección era acertada.

Sí, Alfredo me consultó. Confrontó conmigo la selección que había hecho, porque, en efecto, hay algunos poemas en los que Ibiza sale tangencialmente. Un ejemplo de ello es el que se titula ‘1995’, que es sobre un suicidio que hubo en Talamanca. Pero hay que decir que Alfredo acertó con casi todo. Los poemas que ha incluido son sobre Ibiza o, sobre todo, escritos en la isla.

¿Están todos los que son?

No he querido intervenir mucho en la selección de Alfredo, pero quizás se habría podido perfilar un poco más con poemas en prosa o con algunos poemas que tienen un carácter más interior, pero está lo esencial.

A muchos lectores que no conocen la isla les sorprenderá la Ibiza que usted retrata con sus verso, fuera del cliché.

Sí, en mis poemas aparece esa otra Ibiza. Cuando hablamos con la gente de fuera, ya sabemos la desinformación que hay. Se tiene una visión de la isla que también existe y es respetable, pero creo que la Ibiza que yo muestro no es la tópica.

Se centra especialmente en la naturaleza de la isla y describe una isla que es un paraíso. ¿Pero qué hay del cemento o de la masificación que sufre Ibiza en temporada alta?

A veces también asoma en mis versos.

Al releer todos esas piezas de diferentes poemarios que reúne ‘Los caminos de la isla’, ¿qué sensación le queda?

‘Los caminos de la isla’ es como un diario o una crónica lírica de mis años en Ibiza, donde viví 21 años de manera continua (1977-1998) y 24 más, hasta ahora, de forma esporádica. Es un testimonio de amor a Ibiza muy vivo. Es un libro muy emotivo para mí porque hace referencia a esa Ibiza muchas veces interior, que a mí me gusta tanto como la Ibiza costera, quizás porque soy de tierra firme. De esa Ibiza interior he dado testimonio muchas veces en mi obra, es lo que yo llamo el microcosmos de la casa payesa. También hablo de grandes símbolos, como el bosque de pinos, los caminos, las fuentes... Ibiza, a través de la simbología, ha acabado siendo una representación de lo que llamo el mundo espíritu mediterráneo.

¿Qué significa para usted Ibiza, más allá de los nombres propios que aparecen en los títulos y los versos de estos poemas?

Lo puedo decir también de otros sitios en los que he vivido, pero creo verdaderamente que le debo mucho a Ibiza, precisamente porque he trabajado mucho en ella y sobre ella. Mi vida se divide un poco en dos partes, antes y después de mi llegada a Ibiza. Es curioso el hecho de que nosotros íbamos a la isla para estar un año, porque la Fundación March me había dado una beca de creación, pero al final Ibiza nos atrapó y fueron unos años muy especiales.

¿Ya tiene listo su nuevo proyecto, el cuarto ‘Tratado de armonía’?

El 1 de marzo lo entrego. Voy a publicar los cuatro ‘Tratados de armonía’ con una parte inédita muy importante. Estoy muy ilusionado con este libro porque los ‘Tratados de armonía’ han marcado a muchos de mis lectores.