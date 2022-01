49.286 afiliados: récord histórico de empleos en Ibiza en noviembre

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, destacó ayer, durante la presentación de los datos de coyuntura laborales, que 2021 fue «un año de recuperación laboral y económica, con una afiliación media en Balears de 475.000 personas durante los 12 meses, lo que supone un incremento del 27% sobre el conjunto de 2020». También indicó que el paro refleja un descenso importante en términos de media anual, de 66.618 personas, la media más baja del conjunto del país. Incluso la CAEB aplaudió los datos «positivos» y «favorables» respecto al desempleo y la afiliación a la Seguridad Social en Balears, pues, a juicio de la patronal, « confirman la tendencia a la recuperación económica tras la pandemia».

No es de extrañar tanta euforia compartida (algo que no suele ser habitual) si se analiza la afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de noviembre, la última de la que hay datos. En Ibiza, por ejemplo, se alcanzaron los 49.286 empleos, un 9,4% más que en 2020 (4.232 puestos más). Que suba respecto al peor año de la reciente historia de estas islas es normal. Pero no lo es que lo haya hecho de semejante manera: las afiliaciones son incluso superiores a las del año 2019 en un 1% (493 trabajos más) y es el dato de cotizantes más alto de la historia de esta isla en el mes de noviembre. Lo nunca visto.

En Formentera se registraron 2.765 empleos, 118 más que un año antes (+4,4%), si bien son 38 menos (una minucia) que en 2019. Es, junto a la cifra de hace dos años, el mejor registro de la pitiusa del sur desde que se elaboran estas estadísticas.

Se llegó a diciembre incluso con más autónomos que nunca: 12.660 en Ibiza, 628 más que un año atrás y 440 (+3,6%) más que en 2019. En este caso también se puede decir que nunca hubo tantos. En Formentera hubo 858 de alta, 26 más en un año y sólo uno menos que en 2019.

La recuperación laboral que están experimentando las Pitiusas abarca muchos frentes, incluso algunos insospechados. La construcción sigue viento en popa: 8.524 cotizantes, 800 más en un año y unos 200 más que hace dos. Es otro récord histórico. La mayoría (4.449 trabajadores) construyen edificios: son 400 más que los que había en 2020. En actividades de construcción especializada había de alta 3.922 personas, 314 más que 12 meses antes, otro dato sin precedentes en Ibiza. Formentera registró 249 empleos centrados en la construcción de edificios (209 en 2020 y 231 en 2019).

Mejora el comercio

Hasta el comercio recuperó parte del terreno perdido. Así, el que es al por mayor dio empleo a 2.163 personas, 139 más que un año antes, si bien sigue la tendencia a menguar plantillas: hay que remontarse a 2017 para encontrar una cifra más baja. En Formentera (105) rozan el registro de 2019 (108).

En el comercio ibicenco al por menor sucedió algo similar: tuvo de alta a 4.853 trabajadores, casi 300 más que en 2020, pero 180 menos que en 2019. En Formentera hay 357 afiliados en el comercio al por menor, casi los mismos (360) que hace dos años.

Bares y restaurantes mejoraron sustancialmente en Ibiza: de 4.721 empleos en 2020 se pasó a 5.661 en noviembre pasado, cerca de la cifra de 2019 y unos 300 empleos más que en 2018.

También las actividades inmobiliarias recobran fuelle: 972 cotizantes en Ibiza, más que en 2020 (cuando hubo 891) y que en 2019 (881). Nunca tantos se dedicaron a esas tareas en noviembre.

Lo que no remonta a tan buen ritmo es el número de empresas. En Ibiza había 7.387 cuentas de cotización de alta en noviembre, 336 más que en plena pandemia, sí, pero aún 169 menos que antes de que esta crisis estallara. En Formentera eran 465 cuentas, 19 más en un año, pero 19 menos que hace dos ejercicios.