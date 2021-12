Si en el mes de noviembre había que encabezar la agenda con la frase 'Si el tiempo lo permite', en este final de diciembre hay que usar 'Si el covid lo permite', porque algunos de los programas han ido variando, aunque la mayoría de los planes al aire libre se están manteniendo.

En esta semana de Navidad marcan la agenda los actos navideños, las visitas de Papá Noel y sus carteros, los espectáculos y talleres para los más pequeños, como en el programa 'Can Nadal' del Consell de Ibiza en el hipódromo de Sant Rafel, con actividades para toda la familia.

Por otra parte, hay algunos espectáculos interesantes, como el teatro familiar de 'POI', este domingo en es Caló de s'Oli.

También destaca la música con varios conciertos, como el XIII Sobrassada Rock en Sant Josep, con Morning Drivers y Banda Neón, o el de Aires Formenterencs en Formentera, ambos el domingo.

Por último, la parroquia de Can Bonet celebra esta semana sus fiestas patronales, con la celebración el domingo de la Sagrada Familia.

NAVIDAD

Can Nadal (Hipódromo de Sant Rafel)

Espectáculos, conciertos, escape rooms, talleres infantiles, food trucks… animación con Acrobati-k y Passion Dance. Del 23 de diciembre al 3 de enero en el hipódromo de Sant Rafel. Espectáculos a las 17.30 horas: 26 de diciembre, ‘La Caixa màgica’ del Mago Albert. Lunes 27 'Històries amb Maria Muérdago', de Pilar Belmonte. Martes 28, 'Un Nadal de bojos', con Cachirulo. Miércoles 29, 'La màgia dels colors', con el Mago Albert. Jueves 30: 'Les boges boletes de Nadal i el seu show de Nit de Cap d'any', con Acrobati-k. Domingo 2 de enero: 'Històries amb Maria Muérdago, especial Reis d'Orient', con Pilar Belmonte. Lunes 3 de enero: 'Les boges boletes de Nadal, una festa molt real', con Acrobati-k'.

Horarios: de 11 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas. 24 y 31 de diciembre de 11 a 13.30 horas. 25 de diciembre y 1 de enero cerrado.

Vila

Pista de patinaje de hielo artificial en la plaza Antoni Albert i Nieto. De lunes a viernes de 17 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 11 a 13.30 y de 16.30 a 21 h. 1 € por 30 minutos. Actividades infantiles sábados de 16.30 a 19.30 horas y domingos de 10.30 a 13.30 horas.

de hielo artificial en la plaza Antoni Albert i Nieto. De lunes a viernes de 17 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 11 a 13.30 y de 16.30 a 21 h. 1 € por 30 minutos. Actividades infantiles sábados de 16.30 a 19.30 horas y domingos de 10.30 a 13.30 horas. Feria de atracciones en Can Misses.

en Can Misses. Mercado de Navidad en el paseo Vara de Rey. De 11 a 14 y de 17 a 22 horas.

Sant Antoni: Mercat de Nadal. De lunes a jueves de 17 a 22 horas y viernes a domingo de 11 a 4 horas en el Passeig de ses Fonts.

Sant Joan: Belenes en las iglesias de Sant Joan (domingos de 11 a 13 horas), Sant Miquel (cada día de 10 a 18 horas) y Sant Llorenç (en horario de misa)

Formentera: Mercat de Nadal, cada día en la plaza de la Constitució de Sant Francesc. Hasta el 6 de enero.

DOMINGO 26 DE DICIEMBRE

Navidad:

Santa Eulària:

10 horas: Actividades infantiles y artísticas en es Canar (delante de Solymar).

Actividades infantiles y artísticas en es Canar (delante de Solymar). 18 horas: Danza. Taller de baile social y ritmos latinos a cargo de JV Dance y Estudio 7 en la plaza de España.

Puig d’en Valls: 18 horas: Teatro ‘Lily y la Navidad’, con Susana Paz. Todos los públicos. Entrada gratuita. Centro Cultural de Puig d’en Valls.

Jesús: 19.30 horas. Magia. ‘Secretos mágicos’, a cargo de la Asociación Mágica de Ibiza y Formentera. Todos los públicos. Entrada 8 €. Centro Cultural de Jesús.

Sant Antoni: 12 a 14 y 17 a 19 horas. Tobogán de hielo en el Passeig de ses Fonts.

Sant Miquel: 10.30 horas: Misa con caramelles de Nadal a cargo des Xacoters de sa Torre en la iglesia de Sant Miquel.

Sant Mateu: 18 horas: Misa con caramelles de Nadal a cargo des Xacoters de sa Torre en la iglesia de Sant Mateu.

Formentera:

11 horas: Misa de matines y caramelles de Nadal a cargo de la Esquadra de ses Roques en la iglesia de Sant Ferran.

Misa de matines y caramelles de Nadal a cargo de la Esquadra de ses Roques en la iglesia de Sant Ferran. 17 horas: Misa de matines y caramelles de Nadal a cargo de la Esquadra Jove en la iglesia del Pilar de la Mola.

Misa de matines y caramelles de Nadal a cargo de la Esquadra Jove en la iglesia del Pilar de la Mola. 17.30 a 20.30 horas: Animación infantil y castillos hinchables en el aparcamiento de sa Senieta.

Animación infantil y castillos hinchables en el aparcamiento de sa Senieta. 18 horas: Muestra de artesanía popular de Ibiza y Formentera y 18.30 horas: ballada popular.

Fiestas de Can Bonet:

10 horas: Chocolatada en la carpa.

Chocolatada en la carpa. 12 horas: Misa solemne, seguida de procesión, ball pagès con sa colla de Can Bonet y degustación de buñuelos y vino.

Danza:

‘POI’, espectáculo de teatro familiar a cargo de la Companyia des Tro. 19 horas en el auditorio des Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entradas en cultura.santjosep.org.

Música:

XIII Sobrassada Rock: Concierto de Morning Drivers (Ibiza) y Banda Neón (Barcelona) y torrada de sobrasada. 19 horas en la carpa de Sant Josep.

Aires Formenterencs y Simateix. Concierto a beneficio de Formenterers Solidaris. 19 horas, aparcamiento de sa Senieta de Formentera.

LUNES 27 DE DICIEMBRE

Navidad:

Ibiza:

11 horas. Cine infantil en Can Ventosa, ‘Zibia y el poder de las rallas’. Entrada 2 € en www.eivissa.es.

Cine infantil en Can Ventosa, ‘Zibia y el poder de las rallas’. Entrada 2 € en www.eivissa.es. Desde las 16.30 horas: Xacota pagesa y concurso de salsa de Nadal en la plaza Antoni Albert i Nieto.

Santa Eulària: 12 horas: Riuland. ‘Cuentos de invierno’, con Silvina Sodano. Entrada libre. Teatro España.

Puig d’en Valls: 12 horas: Riuland. ‘Andrés Lluch Màgic Show, con el Mago Lluch. Entrada libre. Centro cultural de Puig d’en Valls.

Sant Antoni: 12 a 14 y 17 a 19 horas. Tobogán de hielo en el Passeig de ses Fonts.

Sant Josep

16 horas: Taller de magia para niños de 5 a 10 años acompañados de un adulto, a cargo de Showsibiza.com en el Centro Cultural Can Jeroni. Reservas: nadalsantjose@santjosep.org.

Taller de magia para niños de 5 a 10 años acompañados de un adulto, a cargo de Showsibiza.com en el Centro Cultural Can Jeroni. Reservas: nadalsantjose@santjosep.org. 18.30 horas: Espectáculo de magia con los magos Albert y Andrés Lluch en la carpa.

Cala de Bou: 11 horas: Taller de magia para niños de 5 a 10 años acompañados de un adulto, a cargo de Showsibiza.com en el Centro social de Cala de Bou. Reservas: nadalsantjose@santjosep.org.

ARTE

‘Art Solidari’. Venta de obra gráfica de 15 artistas pitiusos de 5 a 30 € a beneficio de Projecte Home y Fundación Vicente Ferrer. De 11 a 18 horas en el Club Náutico Ibiza.

MARTES 28 DE DICIEMBRE

Navidad:

Ibiza:

11 horas: Cine infantil en Can Ventosa, ‘Un verano inolvidable’. Entrada 2 € en www.eivissa.es.

Cine infantil en Can Ventosa, ‘Un verano inolvidable’. Entrada 2 € en www.eivissa.es. 21 horas: Concierto de Idò mata’ls Band en la plaza Antoni Albert i Nieto. Entrada libre.

Santa Eulària: 12 horas: Riuland. ‘Sombras’. Magia con el Mago Alexis en el Teatro Espanya. Entrada libre.

Sant Antoni: 12 horas: Taller de magia con el Mago Albert para niños de 5 a 10 años en el Espai Jove.

Sant Josep: 20 horas. Batalla de gallos Navidades Raperas en la carpa.

Sant Jordi:

17 a 20 horas: Divernadal 2021. Actividades infantiles y familiares. De 3 a 12 años. Talleres, juegos, talleres hinchables y deportes. Polideportivo Can Guerxo.

Divernadal 2021. Actividades infantiles y familiares. De 3 a 12 años. Talleres, juegos, talleres hinchables y deportes. Polideportivo Can Guerxo. 19 horas: Espectáculo de magia con los magos Alexis y Albert en el centro de mayores. Entrada libre hasta completar aforo.

Es Cubells: 17 horas: Cine infantil en el Salón Joan XXIII.

Fiestas de Can Bonet:

17 a 20 horas: Lasercombat para los más jóvenes junto a la carpa.

MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE

Navidad:

Ibiza:

11 horas. Cine infantil en Can Ventosa, ‘El amor está en el agua’. Entrada 2 € en www.eivissa.es.

Cine infantil en Can Ventosa, ‘El amor está en el agua’. Entrada 2 € en www.eivissa.es. Espectáculos ‘Nadal en família’ en la plaza Antoni Albert i Nieto: 18 horas ‘Contes de Nadal’ con Àngels Martínez. 19 horas: Animación infantil con Cachirulo y sus amigos. Plaza Antoni Albert i Nieto.

Santa Eulària: 12 horas: Riuland. ‘Nada sale como se espera..’, clown y cuentos con Francesca Zannier. Teatro Espanya. Entrada libre.

Sant Antoni: 12 a 14 y 17 a 19 horas. Tobogán de hielo en el Passeig de ses Fonts.

Sant Josep: 18 horas: Teatro infantil ‘Gallinas y madalenas’. Títeres de Maria Parrato en el Centro Cultural Can Jeroni. Reservas en cultura.santjosep.org.

Sant Jordi

17 a 20 horas: Divernadal 2021. Actividades infantiles y familiares. De 3 a 12 años. Talleres, juegos, talleres hinchables y deportes. Polideportivo Can Guerxo.

Divernadal 2021. Actividades infantiles y familiares. De 3 a 12 años. Talleres, juegos, talleres hinchables y deportes. Polideportivo Can Guerxo. 19 horas: Espectáculo de magia con los magos Alexis y Albert en el colegio Sant Jordi. Entrada libre hasta completar aforo.

ARTE

Espacio Micus. Celebración de la Navidad con vino y té caliente en la exposición colectiva de artistas de la galería. De 16 a 19 horas. Espacio Micus, carretera de Jesús a Cala Llonga. 971 191923.

Fiestas de Can Bonet:

19 a 22 horas: Segundo fía del concurso y ruta de tapas Tapea-T Can Bonet en los bares y restaurantes del barrio. Tapa + bebida 2,50 €.

JUEVES 30 DE DICIEMBRE

Navidad:

Ibiza:

Espectáculos ‘Nadal en família’ en la plaza Antoni Albert i Nieto: 18 horas ‘La màgia del color’ con el Mago Albert. 19 horas: ‘Todos a bordo’, con la compañía Botarate. Plaza Antoni Albert i Nieto.

en la plaza Antoni Albert i Nieto: 18 horas ‘La màgia del color’ con el Mago Albert. 19 horas: ‘Todos a bordo’, con la compañía Botarate. Plaza Antoni Albert i Nieto. Microconciertos de Navidad: 12.30 horas Eivisurfers en el Mercat Nou. 12.30 horas Ibiza Irish Ensemble en el Mercat Vell. 19.30 horas Pizza4Brkfst en Vara de Rey.

Santa Eulària: 12 horas: Riuland. ‘Los cuentos, recuentos que nunca se acaban’, cuentacuentos con Encarna de las Heras. Teatro Espanya. Entrada libre.

Puig d’en Valls: 17 horas: Juegos hinchables en las pistas cubiertas.

Sant Antoni: 12 a 14 y 17 a 19 horas. Tobogán de hielo en el Passeig de ses Fonts.

Sant Josep: 20 horas: Teatro con el Grup de Teatre des Cubells, ‘Miques, miquetes, micaretes i micaroies’, en la carpa.

Sant Jordi: 18 horas: Teatro infantil ‘Gallinas y madalenas’. Títeres de Maria Parrato en el colegio Sant Jordi. Entrada libre hasta completar aforo.

Formentera: 18 horas: Despedida del año en el Casal de Joves.

CINE

'Annette'. De Leos Carax (Francia, 2021) Ciclo 'Anem al cine'. 20.30 horas en los Multicines Eivissa.

VIERNES 31 DE DICIEMBRE

Navidad:

Ibiza:

13 horas: Microconciertos de Navidad: Roxela en la calle Pere de Portugal.

Microconciertos de Navidad: Roxela en la calle Pere de Portugal. 16.30 horas: Pujada Atlética a la Catedral. Salida del Paseo Joan Carles I.

Santa Eulària: 12 horas: Riuland. Cine: ‘Upsss! 2. I ara on és Noè?’. Teatro Espanya. Entrada libre.

Sant Antoni

11 a 13 horas: Fiesta de Fin de Año infantil en el Passeig de ses Fonts.

Fiesta de Fin de Año infantil en el Passeig de ses Fonts. 12 a 17 horas: Fiesta de fin de Año con uvas, campanadas y música de los 80 en el Passeig de ses Fonts

Fiesta de fin de Año con uvas, campanadas y música de los 80 en el Passeig de ses Fonts 12 a 14 y 17 a 19 horas. Tobogán de hielo en el Passeig de ses Fonts.

Tobogán de hielo en el Passeig de ses Fonts. 00 horas: Fiesta de fin de Año en la carpa del paseo.

Sant Josep: 12 horas: Fiesta de Fin de Año con campanadas en la plaza de Sant Josep.

Can Bonet: 23.30 horas: Fiesta de Fin de Año con uvas, cotillón y música hasta las 4 de la madrugada.

Formentera

11 horas: Fiesta familiar de Fin de Año con animación a cargo de Showsibiza.com en la plaza de la Constitució.

Fiesta familiar de Fin de Año con animación a cargo de Showsibiza.com en la plaza de la Constitució. 12 horas: Campanadas de Fin de Año con uvas en la plaza de la Constitució (en caso de mal tiempo, en la carpa de sa Senieta)

Campanadas de Fin de Año con uvas en la plaza de la Constitució (en caso de mal tiempo, en la carpa de sa Senieta) Nit de Cap d’Any. Lista de reproducción Nadal 2021 a cargo de la Associació Formentera Musical.

EXPOSICIONES

Supermercat de l’Art. Obras de 16 artistas de Ibiza y Formentera a precios populares. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep, km 8,5 (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas y domingo de 9 a 13 horas. Hasta el 15 de febrero.

Fotografías antiguas homenaje a Reinald Wünsche. Inauguración el lunes 27 de diciembre a las 17 horas con música en vivo. Salón parroquial de Sant Ferran, Formentera. 17 a 20.30 horas. Días 27, 28 y 29.

‘Coses d’Eivissa’, Muestra de piezas de carácter etnográfico de la colección de la divulgadora cultural Carmen Tur. Del 21 de diciembre al 22 de febrero en Sa Nostra Sala de la calle Aragón de Vila. De lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

‘Principio vital. Cáscaras de huevo de avestruz en Ibiza’. Muestra temporal sobre cáscaras de avestruz halladas en yacimientos arqueológicos. Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera.

‘Sargantanes. El temps s’acaba’. Fotografías de Sebastián Candela en colaboración con el proyecto ‘SOS Sargantanes del IEE. Sala Ebusus, paseo de Vara de Rey de Eivissa. Hasta el 6 de enero.

‘Art per Nadal’. Muestra colectiva de artistas de la Associació MultiArt Eivissa (AMAE). Sala Can Portmany de Sant Rafel. Abierta de 14.30 a 17.30 horas. Hasta el 7 de enero.

Ceramistas de Ibiza. Muestra colectiva en el Espacio Micus con ceramistas y los artistas de la galería. Inauguración, domingo 12 de diciembre de 11 a 14 horas. Horario: los domingos de 11 a 14 horas. Las personas que deseen acudir otro día pueden llamar al teléfono 971 19 19 23 y pedir cita. Hasta abril de 2022.

Muestra colectiva de Navidad de Formentera. Exposición de pintura, fotografía, escultura, ilustraciones y dibujos. Inauguración, lunes 13 de diciembre a las 20 horas en la sala Ajuntament Vell. Horario: Martes a sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas. Hasta el 18 de enero.

‘La Segona República a Formentera’. Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc. Martes a sábados de 10 a 13 horas. Jueves a sábados de 18 a 20 horas. Hasta el 15 de enero.

Oliver Merlin. 'No way of knowing', pinturas. Inauguración viernes 3 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 16 a 21 horas. Hasta el 23 de diciembre.

'Geometrías Fragmentadas'. Pinturas de Carles Guasch y esculturas de Ángel Zabala. Del 11 de noviembre al próximo 10 de enero de 2022. De lunes a domingos, de 10 a 22 horas en el Club Náutico Ibiza.

'Pol.linitzadors'. Exposición colectiva comisariada por Antoni Torres Martorell en la sede de la UIB de Eivissa. Del 9 de noviembre al 10 de enero de 2022.

Stella Rahola Matutes. ‘Fig Juice’, instalación. Faro de la Mola de Formentera. Del 26 de octubre hasta final de año. Martes a sábado de 10 a 14 horas.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería también de Santa Gertrudis. Martes a viernes de 10.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados de 10.30 a 14 horas. Del 29 de octubre al 30 de marzo de 2022.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercado Artesanal y Ecológico. Productos de Ibiza. Todos los sábados por la mañana en la calle del Ayuntamiento. Música en vivo.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Mercadillo de Navidad. Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h. Talleres de Navidad.